「痛み入ります」は、ビジネスなどでお礼の言葉として使われることがある表現のひとつです。相手の手助けなどに対してお礼を述べる場合に使われる言葉ですが、どのような状況にでも使える言葉ではありません。場合によっては大げさなお礼になってしまい、失礼になりますので、使い方を理解しておくことが大切です。

この記事では「痛み入ります」の意味や使い方を解説。また、類語表現や英語表現などを紹介していきます。

「痛み入ります」とは、動詞「痛み入る」の丁寧な表現です。「痛み入る」には「相手からの手厚い配慮や好意などに、深く感じ入ることや恐縮すること」という意味があります。

丁寧の助動詞「ます」と組み合わせることで、お礼を述べる際の敬語表現として使われることも多いです。

「痛み入ります」という表現は、ビジネスシーンでもよく使われる表現です。通常よりも細やかな親切や心配りをしてもらった場合に、恐縮するような感謝の気持ちを表します。

例えば、取引先にこちらが求める以上のいい対応をしてもらったときなどに、「痛み入ります」を使うといいでしょう。

話し言葉の中で使われることは少なく、メールや手紙などで使われることが多いです。

「痛み入ります」という表現は、日常生活ではあまり使うことがなく、職場で上司や取引先など、目上の人に対してお礼を述べる場合に使うことがほとんどです。目上の人に心からの感謝を伝えたい場合に「痛み入ります」という表現を活用してみましょう。

目上の人に丁寧な表現を心がけようとして「痛み入ります」を使ったつもりでも、状況によっては皮肉と取られてしまい、不快感を与えてしまうこともあります。

例えば、「ご忠告痛み入ります」という使い方は、場合によっては「忠告してもらわなくてもわかっている」と受け取られてしまいますので、避ける方がいいでしょう。

「痛み入ります」は誤解されやすい表現です。相手に心からの感謝を伝えたい状況以外では避ける方が無難かもしれません。

「痛み入ります」は日常生活ではあまり使わない表現ですので、使い方に戸惑う人も多いでしょう。そこで、「痛み入ります」の具体的な使用例を紹介します。

ビジネスシーンで「痛み入ります」が使われるのは、細やかな気配りをしてもらったときです。日常的なちょっとした気配りに対して「痛み入ります」を使うのは大げさですので、「ありがとうございます」など、別の表現を使いましょう。

下記はビジネスシーンでの使用例です。すぐに活用できるよう覚えておきましょう。

ビジネスシーンでは相手から「痛み入ります」と言われることがありますので、どう返事すればいいのかも覚えておきましょう。

上記のように、感謝の気持ちや恐縮する気持ちを伝えましょう。

「痛み入ります」は相手からの手厚い配慮に対してお礼を述べる場合によく使われます。お土産をもらった場合などは、よほど高価な物ではない限り、「痛み入ります」を使うのは適切ではありません。

「ありがとうございました」や「ごちそうさまでした」などを使いましょう。

「痛み入ります」は相手の多大な親切や気遣いに対して恐縮する気持ちを表す表現です。状況によっては他の言葉に言い換えるのが適している場合もありますので、「痛み入ります」を類語表現も覚えておきましょう。

「恐れ入ります」は「相手の好意に対して恐縮する」という意味を持つ言葉です。「痛み入ります」よりさまざまな意味で用いられる表現ですが、「痛み入ります」とほぼ同じ意味でも使われます。

「恐縮」には、「相手から親切にしてもらったり迷惑をかけたりして申し訳なく思うことや恐れ入ること」という意味です。丁寧の助動詞「です」と組み合わせた「恐縮です」は、下記の例文のように「痛み入ります」とほぼ同じ状況で使われます。

「痛み入ります」はビジネスシーンで相手の好意に恐縮するときに用いられる、やや堅い表現です。口語で用いる場合には、「お心遣いに感謝いたします」のような、柔らかい表現に言い換えるといいでしょう。

「ありがたく存じます」は、相手からの手助けに対して感謝を述べる表現です。「痛み入ります」の言い換え表現として覚えておきましょう。

ビジネスメールなどで英語を使う機会がある場合、「痛み入ります」の英語表現も覚えておきましょう。「痛み入ります」の代表的な英語表現を紹介します。

「appreciate」には「感謝する」という意味があり、「痛み入ります」の英語表現としてよく使われます。

・We appreciate your kindness very much.(ご親切痛み入ります) ・We appreciate your prompt response.(迅速なご対応、痛み入ります)

「thank」は「感謝する」という意味がある動詞です。「痛み入ります」の英語表現として使われることが多いので押さえておきましょう。

・Thank you very much for your kindness.(多大なるお心遣い痛み入ります)

・Thank you for coming to our office when it was raining!(雨の中弊社までお越しいただき痛み入ります)