「僭越ながら(せんえつながら)」というクッション言葉は、特に上司や取引先などに使える便利な表現です。この表現を使いこなせると、さまざまな場面で周りによい印象を与えられるでしょう。この記事では「僭越ながら」の意味や使い方、類語や英語表現を紹介します。

僭越ながら(せんえつながら)の意味

「僭越ながら」は日常会話だけではなくビジネスシーンでも頻繁に使われる言葉です。

「僭越ながら」とは

「僭越ながら」の「僭越」は「せんえつ」と読みます。「僭(せん)」には「身分不相応に思い上がる」 という意味があり、「越(えつ)」は「飛び越える」という意味です。

これらの言葉を組み合わせた「僭越」は、「自分の身分をわきまえずに出過ぎた主張や行為をすること」という意味になります。

「僭越ながら」は、「僭越」に、逆説の助動詞である「ながら」を組みあわせた表現です。「失礼を承知の上で」や「身分不相応ながら」など、謙遜しつつ相手の主張や意見に訴えるときの、クッション言葉として使います。

「僭越」 自体にはあまりいい意味が込められていませんが、「ながら」を組み合わせることでへりくだった言い方になり柔和な印象を相手に与えます。

「僭越ながら」の使い方と例文

「僭越ながら」はカジュアルなシーンでは使う機会の少ない言葉です。しかしビジネスシーンでは実用的によく使われるフレーズなので、使い方や例文を把握しましょう。

立場が上の人に使う

「僭越ながら」という言葉には自分をへりくだる意味合いが含まれているので、自分よりも立場が上の人に使うケースが一般的です。「自分のような若手が、差し出がましいようで大変恐縮ですが」というニュアンスを表現できます。

使い方や使う相手に注意

「僭越ながら」を、同僚や部下相手に使用するとおかしな印象を与えてしまう可能性があります。また、人によっては嫌味に捉えられてしまうので要注意です。

へりくだる必要のない場面で「僭越ながら」を使うと不自然なので、「僭越ながら、お先に失礼いたします」といった使い方はできないことは覚えておきましょう。

乾杯の挨拶

「僭越ながら」という表現は、身分不相応な大役を任された場合にも便利な表現です。例えば、会社の飲み会で幹事を務めたときや挨拶を頼まれたときによく使います。

「誠に僭越ながら、乾杯の音頭を取らせていただきます」

「僭越ではございますがお祝いの言葉を述べさせていただきます」

「僭越ではございますが、お二人の幸せを願って皆様どうぞご唱和ください」

「僭越ながら、締めのご挨拶をさせていただきます」

「誠に僭越ではございますが、私からメンバーの紹介をさせていただきます」

ビジネスメール

「僭越ながら」という表現は、ビジネスメールでも活用できます。クライアントに何か頼みづらい依頼をするときや意見を言いたいときに、クッション言葉として使うと効果的です。

「僭越ではございますが、私の主張を説明させていただきます」

「僭越ではございますが、ご進言いたします」

「本日は部長が休暇をとっているため、僭越ながら私が同行することになりました。よろしくお願いします」

「今後はこのようなアクシデントが起こらないよう、僭越ながらご忠告申し上げます」

「僭越ながら、このプロジェクトには彼が適していると考えています」

ビジネス会話

「僭越ながら」は、ビジネスメールだけではなく、仕事上の会話でも便利な表現です。上司への進言だけではなく、取引先への意見にも使えます。クッション言葉があるとないとでは印象が大きく変わるので、使ったほうが好ましいです。

「僭越ではございますが、私の主張を説明させていただきます」

「僭越ではございますが、ご進言いたします」

「本日は部長が休暇をとっているため、僭越ながら私が同行することになりました。よろしくお願いします」

「今後はこのようなアクシデントが起こらないよう、僭越ながらご忠告申し上げます」

「僭越ながら、このプロジェクトには彼が適していると考えています」

「僭越ながら」の類語表現

同じ表現を何度も使っていると、押し付けがましい印象になってしまうので適度に言い換えをすると効果的です。そのため、「僭越ながら」の類語表現も覚えておきましょう。

お言葉ですが

「お言葉ですが」は、「僭越ながら」よりもやや強い印象で、相手の発言に対して拒否反応を示す表現でもあります。クッション言葉ではありますが、使い方次第では相手に不快な思いをさせてしまう恐れがあるので注意しましょう。

「お言葉ですが、私はそうは思いません」

「お言葉ですが、彼の意見は的外れで正しいとは思えません」

及ばずながら

「及ばずながら」は、誰かをサポートする際、「力は不十分ですが」と自分をへりくだる表現として使えます。 謙遜して同僚や取引先を手伝う場合に役立つ表現なので、悪い印象を与えることは少ないでしょう。

「及ばずながら、ぜひ協力させていただきたく存じます」

「及ばずながら、貴社にお力添えさせていただきます」

微力ながら

「微力ながら」は、「及ばずながら」と同じような意味合いを持っている表現です。「及ばずながら」よりもポピュラーな表現なので、聞いたことのある人は多いかもしれません。

「微力ながら全力でサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします」

「微力ながら、尽力させていただきます」

「恐縮ですが」との違い

「僭越ながら」と「恐縮ですが」は、フォーマルな場で使える表現です。どちらの表現を使うのが適切かは、場合によって変わってきます。

具体的には「僭越ながら」は、「身の程をわきまえず申し訳ありませんが」というニュアンスを持ちます。目上の相手に意見をするときや、自分に不相応な役目を与えられたときに自分をへりくだって使う言葉です。

一方の「恐縮ですが」は、「相手の厚意や相手に迷惑をかけることを心苦しく思う」というニュアンスを持ちます。「恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いします」のように、相手に依頼やお願いをするときによく使う言葉です。「僭越ながら」と同様かしこまった表現なので、主に目上の相手や取引先などに対して使います。

「僭越ながら」の英語表現

「僭越ながら」というクッション言葉は、海外であまり使われる機会はありません。しかし自分の意見を主張したいときに、使いたい場面もあるでしょう。そのような場合に使うと効果的な英語表現を紹介します。

「僭越ながら、申し上げます」と言いたいときに使える英語表現は、「With all due respect, ~」や「With the greatest respect, ~」です。「With the greatest respect, ~」のほうが、 相手へのより強い敬意を示します。

「僭越ながら」は便利なクッション言葉

「僭越ながら」はさまざまな場面で使える便利なクッション言葉です。「失礼を承知の上で」や「身分不相応ながら」などの意味を持ち、ビジネスシーンでは、謙遜しつつ相手の主張や意見に訴えるときに使えます。

コミュニケーションをより円滑に進めるためにも、正しい意味や使い方を知っておきましょう。