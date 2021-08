ビジネスシーンにおいて「結構です」は、よく使われる表現のひとつですが、使い方や使う場面を間違えると相手に失礼な印象を与えてしまうこともあります。

この記事では「結構です」の意味や正しい使い方についてまとめました。また類語・言い換え表現や英語表現についても紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

「結構です」の意味は2つある

「結構です」の基本的な意味について解説します。「結構です」には2つの異なる意味があるため、よく理解しておきましょう。

「結構です」がもつ真逆の意味とは

「結構です」には「それでいい」という許可の意味と、「これ以上はいらない」という否定・断りを入れる意味の、真逆の2つの意味があります。そのため、自分がどちらの意味で使用しているのか、相手にわかりやすく伝える必要があります。

例えば、買い物のときを考えてみましょう。「これはいらない」という意味で「結構です」と答えたつもりが、相手に「それで進めていいです」という許可の意味と受け取られてしまい、不本意にも売買が進んでしまう可能性があります。

そういったトラブルが起きないよう、2つの意味があることを理解し使い分けることは大切です。

「結構です」の類語は「大丈夫です」「お断りします」

「結構です」の類語には、「大丈夫です」あるいは「お断りします」があります。「お断りします」は明確に断りの意思がわかりますが、「大丈夫です」も許可なのか否定なのかがわかりにくい表現になるため、使うときは注意が必要です。

「結構です」の英語表現

許可を表す肯定的な意味での「結構です」は、英語で「alright(大丈夫)」「fine(よい)」が該当します。

一方、断りの意思を示す否定的な「結構です」には「good」あるいは「OK」を使うといいでしょう。どちらも「よい」という意味ですが、「もう十分」「これ以上はいい」というニュアンスが含まれています。

「結構です」を使うときの注意点

「結構です」を使うときに注意したい点をまとめました。誤解を生みやすい表現なので、不要なトラブルを生まないためにも使う場面や使い方には気をつけましょう。

肯定か否定かをはっきりさせる

「結構です」とだけ回答すると、肯定なのか否定なのかがわからなくなってしまいます。「結構です」を使用する際には、前後に言葉を補って、肯定か否定かがはっきりとわかるようにしましょう。

例えば、「カタログを送ってもいいでしょうか」と聞かれたとき、「もう持っているので結構です」と答えれば、否定の意思が伝わるでしょう。反対に「送っていただいて結構です」と答えれば、肯定の意思があることが伝わります。

目上の人には使わない

「結構です」は基本的に目上の人が目下の人に対して使う表現です。上司など上の立場にある相手に使わないようにしましょう。

目上の人相手に肯定の意思を伝えるときは「そちらでお願いします」、否定の意思を伝えるときは「せっかくですがお断りします」とそれぞれ言い換えるのが無難です。

冷たい印象を与える恐れがある

「結構です」を否定の意味で使うとき、単体で使うと冷たい印象を与えてしまう恐れがあります。そのため、断るのが申し訳ない、という気持ちはきちんと伝えるようにしましょう。

例えば、「申し訳ないですが結構です」「せっかくですが結構です」など、文頭に言葉を補うだけでも印象がよい方向に変わります。

「結構です」を肯定の意味で使うには

「結構です」で肯定の意思を伝えるとき、否定の意思と紛らわしくならないように伝える方法をまとめました。「結構です」を使った例文も紹介します。

一言添える

前述したように、何か一言添えると肯定の意思が伝わりやすくなります。例えば、「進めていただいて結構です」「結構です、お願いします」というように、「結構です」の前後に言葉を添えるだけで伝わりやすさが変わります。

言い換える

「結構です」ではわかりにくいので、異なる表現に言い換えてみてもいいでしょう。例えば、足りていて良好な状態という意味で「十分です」、進めてもいいという意味で「大丈夫です」「問題ありません」などに言い換えられます。

「結構です」を肯定的に使った例文

「結構です」を肯定の意味で使った例文を紹介するので覚えておきましょう。

「明日も同じ時間でよろしいでしょうか?」「結構です、問題ありません」 「このやり方で進めてもよろしいでしょうか?」「進めていただいて結構です」 「飲み物をお持ちしてもよろしいでしょうか?」「結構です、お願いします」

「結構です」を否定の意味で使うには

「結構です」を使って否定の意思を伝える方法を紹介します。例文もあげているので、実際に使うときの参考にしてみてください。

きつい言い方にならないよう言い換える

「結構です」を否定の意味で使う際は、きつい言い方になりすぎないよう柔らかい表現に言い換えましょう。

よく使われるのは「お断りします」「遠慮いたします」です。目上の人相手にも使える表現なので、「結構です」の代わりに使ってみてください。

英語に言い換えるときの注意点

英語で「結構です」を意味する表現を使うとき、多くの人は「No, Thank you」を思い浮かべてしまうかもしれません。しかし「No」は強めの否定の言葉なので、やはりこれもきつい印象を与えてしまいます。

英語で「結構です」を伝えるときは、「good」「fine」といった「よい」という意味の単語を使うようにしましょう。これらの単語には、「もう十分」「これでいいから、もういらない」というニュアンスが含まれるため、何かを断りたいときに使えます。

例えば、「I'm good, Thank you(ありがとう、もう結構です)」「Thank you, but I’m OK(ありがとう、ですが私は大丈夫です)」のような言い方が一般的です。

「結構です」を否定的に使った例文

「結構です」を否定的に使う際の例文は以下の通りです。

「よろしければおかわりいかがですか?」「おなかがいっぱいなので結構です」 「こちらのパンフレットはいかがですか?」「もう持っているので結構です」 「このたびは多大なご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。よろしければ今後もお取引願いたいのですがいかがでしょうか?」「申し訳ありませんが、結構です」

「結構です」の言い換え表現

「結構です」を言い換えた表現をまとめました。「結構です」ではきつい印象を与えてしまいそうな場面や、相手が目上の人であるときには、言い換え表現を活用しましょう。

目上の人に使うときは「問題ございません」

「結構です」は目下の人に対して使う言葉なので、目上の人には使わないように注意が必要です。

肯定の意味を伝えるときは「問題ございません」「差し支えありません」を使いましょう。一方、否定の意味を伝えるときは「お断りさせていただきます」「遠慮いたします」といった表現で、やんわりとお断りするのがマナーです。

「結構です」の肯定と否定の意味を使い分けよう

「結構です」の意味や使い分けについてまとめました。「結構です」は肯定と否定両方の意味があるので、使うときははっきり区別をつけられるように工夫する必要があります。ビジネスシーンで活用するときは注意しましょう。