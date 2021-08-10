8月6～8日に放送された『東京2020オリンピック』主な番組視聴率は、以下の通り。

閉会式が行われた国立競技場

【6日】

・「卓球男子団体3位決定戦・日本×韓国」(NHK総合 12:20～)個人8.1%、世帯14.9%

・「サッカー男子3位決定戦・日本×メキシコ」(NHK Eテレ 18:00～)個人7.9%、世帯13.2%

・「空手3位決定戦・男子形、陸上決勝～表彰式・女子1500m／決勝・女子やり投げ／男子5000m／女子400m／女子4×100mリレー／男子4×100mリレー／予選・男子4×400mリレー」(テレビ朝日 19:50～)個人11.3%、世帯19.0%

・「バスケットボール女子準決勝・日本×フランス」(NHK総合 20:00～)個人7.2%、世帯11.7%

・「バスケットボール女子準決勝・日本×フランス」(NHK総合 21:30～)個人6.7%、世帯11.6%

【7日】

・「陸上・女子マラソン、ゴルフ最終ラウンド・女子、飛込み準決勝・男子10m高飛込」(日本テレビ 6:30～)個人6.9%、世帯13.0%

・「ゴルフ最終ラウンド・女子」(NHK総合 12:15～)個人9.2%、世帯16.4%

・「ゴルフ最終ラウンド～表彰式・女子」(NHK総合 13:05～)個人9.0%、世帯16.3%

・「野球男子決勝・日本×アメリカ」(NHK総合 19:30～)個人19.1%、世帯30.4%

・「野球男子決勝・日本×アメリカ」(NHK総合 20:34～)個人23.5%、世帯37.0%

・「野球男子表彰式」(NHK総合 22:11～)個人13.2%、世帯22.2%

【8日】

・「陸上・男子マラソン」(NHK総合 7:20～)個人12.6%、世帯23.8%

・「陸上・男子マラソン」(NHK総合 8:05～)個人17.7%、世帯31.4%

・「自転車・女子オムニアム／準決勝・女子スプリント／準々決勝・男子ケイリン」(NHK総合 9:43～)個人7.8%、世帯14.1%

・「バスケットボール女子決勝～表彰式・日本×アメリカ」(テレビ朝日 11:15～)個人5.6%、世帯9.5%

・「まもなく閉会式」(NHK総合 19:30～)個人13.6%、世帯22.6%

・「閉会式」(NHK総合 19:58～)個人31.5%、世帯46.7%

・「閉会式」(NHK総合 21:23～)個人27.1%、世帯39.8%

視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ・関東地区。