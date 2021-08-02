7月30日～8月1日に放送された『東京2020オリンピック』主な番組視聴率は、以下の通り。
【7月30日】
・「バドミントン3位決定戦・混合ダブルス」(NHK総合 12:20～)個人5.3%、世帯10.3%
・「競泳予選・女子4×100mメドレーリレーほか」(TBS 19:50～)個人6.4%、世帯11.0%
・「サッカー女子準々決勝・日本×スウェーデン 後半」(NHK総合 20:30～)個人7.3%、世帯12.4%
【7月31日】
・「野球男子オープニングラウンド・日本×メキシコ」(TBS 11:45～)個人6.4%、世帯12.0%
・「柔道準々決勝～決勝・混合団体、バレーボール女子予選ラウンド・日本×韓国」(TBS 17:00～)個人8.0%、世帯14.0%
・「サッカー男子準々決勝・日本×ニュージーランド 前半」(NHK総合 17:45～)個人8.0%、世帯13.9%
・「サッカー男子準々決勝・日本×ニュージーランド 後半」(NHK総合 19:30～)個人17.0%、世帯26.9%
・「ハイライト・サッカー男子」(NHK総合 20:39～)個人12.7%、世帯20.0%
・「バレーボール女子予選ラウンド・日本×韓国」(TBS 19:50～)個人6.1%、世帯10.2%
・「バレーボール女子予選ラウンド・日本×韓国、ボクシング準決勝・女子フェザー級」(TBS 21:25～)個人7.2%、世帯12.1%
【8月1日】
・「自転車パーク決勝・女子BMXフリースタイル」(日本テレビ 9:00～)個人6.3%、世帯11.3%
・「ゴルフ最終ラウンド・男子」(NHK総合 12:15～)個人7.7%、世帯13.4%
・「ゴルフ最終ラウンド・男子」(NHK総合 13:05～)個人8.4%、世帯14.8%
・「ゴルフ最終ラウンド・男子」(NHK総合 15:05～)個人11.8%、世帯20.7%
視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ・関東地区。