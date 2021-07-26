ビデオリサーチは26日、『東京2020オリンピック』の番組視聴率(21～25日、関東地区)を発表した。主な高視聴率番組は以下の通り。

■21日

・ソフトボール女子オープニングラウンド「日本×オーストラリア」(NHK総合 8:50～)個人5.3%、世帯9.8%

・サッカー女子一次ラウンド「日本×カナダ」(TBS 19:00～)個人8.5%、世帯14.1%

■22日

・ソフトボール女子オープニングラウンド「日本×メキシコ」(日本テレビ 11:55～)個人5.6%、世帯10.2%

・サッカー男子一次ラウンド「日本×南アフリカ」(NHK総合)前半(20:00～)個人15.3%、世帯23.8%／後半(20:54～)個人15.9%、世帯25.1%

■23日

・開会式直前SP・第2部(NHK総合、18:05～)個人5.8%、世帯10.3%

・開会式直前SP・第3部(NHK総合、19:30～)個人21.5%、世帯33.1%

・開会式(NHK総合、19:56～)個人40.0%、世帯56.4%

■24日

・バドミントン予選ラウンド・混合ダブルス／女子シングルス(NHK総合 8:55～)個人6.7%、世帯12.3%

・卓球1回戦・混合ダブルス(NHK総合 11:02～)個人7.2%、世帯13.8%

・柔道敗者復活戦～決勝・女子48kg／敗者復活戦～3位決定戦・男子60kg級(NHK総合 16:55～)個人10.4%、世帯17.8%

・競泳予選・男子400m個人メドレー／女子100mバタフライ／男子400m自由形／女子400m個人メドレー／男子100m平泳ぎ／女子4×100mリレー(テレビ朝日 19:00～)個人8.4%、世帯13.5%

・柔道3位決定戦～決勝・男子60kg級(NHK総合 19:18～)個人15.4%、世帯24.2%

・サッカー女子一次ラウンド「日本×イギリス」、体操予選・男子団体／男子種目別鉄棒(NHK総合 21:15～)個人5.2%、世帯9.1%

■25日

・競泳決勝～表彰式・男子400m個人メドレー／男子400m自由形／女子400m個人メドレー／決勝・女子4×100mリレー／準決勝・女子100mバタフライ／男子100m平泳ぎ(NHK総合 10:13～)個人6.9%、世帯12.7%

・卓球準々決勝・混合ダブルス、柔道2回戦～準々決勝・女子52kg級／1回戦～準々決勝・男子66kg級(テレビ朝日 11:00～)個人7.7%、世帯13.5%

・スケートボード決勝～表彰式・男子ストリート(NHK総合 12:25～)個人7.1%、世帯12.0%

・ソフトボール女子オープニングラウンド「日本×カナダ」(NHK総合 14:12～)個人9.4%、世帯16.5%

・柔道敗者復活戦～決勝～表彰式・女子52kg級／敗者復活戦～決勝・男子66kg級(テレビ朝日 17:00～)個人13.5%、世帯21.6%

・バレーボール女子予選ラウンド「日本×ケニア」(NHK総合 19:30～)個人6.7%、世帯11.1%

・サッカー男子一次ラウンド「日本×メキシコ」、柔道表彰式・男子66kg級、バドミントン予選ラウンド・男子シングルス(テレビ朝日 19:56～)個人11.8%、世帯18.7%

・卓球準決勝・混合ダブルス(NHK Eテレ 20:58～)個人5.7%、世帯9.2%