『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』最終話の放送終了後の予告映像にて、TVアニメ新シリーズ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』の制作が発表され、あわせてキービジュアルも公開された。

ビジュアルには『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場した「Mashumairesh!!」のほわんや、「プラズマジカ」のシアンなど「SHOW BY ROCK!!」シリーズで活躍したバンドの面々が大集合している。TVシリーズでは初登場となる「Yokazenohorizon」のリカオが描かれていることも見逃せない。

発表されたキャストは、「Mashumairesh!!」「プラズマジカ」「DOKONJOFINGER」「シンガンクリムゾンズ」「REIJINGSIGNAL」「トライクロニカ」「徒然なる操り霧幻庵」「クリティクリスタ」「BUDVIRGINLOGIC」「ARCAREAFACT」「Yokazenohorizon」の11バンドのメンバーたち。個性豊かなバンドたちがどのように関わっていくのかにも注目したい。

総監督は『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!しょ~と!!』の監督を務めた池添隆博、演出を務めていた山岸大悟が今作の監督を務める。シリーズ構成は全シリーズに関わっている待田堂子、脚本で『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』のシリーズ構成を務めた田沢大典も参加。キャラクターデザインは全シリーズに関わっている永作友克、メインスタッフとして『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』でキャラクターデザインを担当した伊藤晋之と、同作でメインアニメーターを務めた石毛理恵も参加する。アニメーション制作は『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に引き続き、キネマシトラスが担当。キャスト、スタッフともにTVアニメ全シリーズのオールスター勢揃いとなっている。

TVアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』は、TOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほかにて放送予定。各詳細はアニメ公式サイトほかにて。

(C)2012,2020 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M