3月25日にグランドスタートした東京2020聖火リレーは、4月23日から九州ルートに突入した。5月9日、10日には佐賀県を回る。ここでは佐賀県の聖火リレールートと交通規制などについて紹介する。
佐賀県の聖火リレールート
佐賀県の聖火リレーは、県南部の太良町から出発し、鹿島市、白石市、有田町、伊万里市など県西部を巡る。2日目は、基山町からスタートし、鳥栖市、吉野ヶ里町、小城市など県東部でリレーを行う。セレブレーションは、1日目は唐津市、2日目は佐賀市で実施する。
みどころは、有田焼で有名な有田町、朱色の鮮やかな色彩が竜宮城を連想させる武雄温泉楼門、弥生時代の生活様式を体感できる吉野ヶ里歴史公園、斜面に幾重にも連なる棚田と入江の風景が美しい玄海町の浜野浦など。
■1日目 : 5月9日
太良町：大魚神社の海中鳥居前(9:00)～道の駅太良 北側駐車場(9:29)
鹿島市：祐徳稲荷神社太鼓橋前(10:25)～大村方工場団地入口(10:50)
嬉野市：うれしの茶交流館チャオシル(12:10)～嬉野市保健センター前(12:34)
白石町：大弘寺(13:20)～道の駅しろいし(13:44)
武雄市：武雄競輪場 公園前(14:30)～武雄温泉楼門(14:54)
有田町：旧有田町役場跡地前(15:55)～有田磁石場組合前駐車場(16:23)
伊万里市：国見台公園(17:25)～市民センター(17:48)
玄海町：棚田広場(18:10)～浜野浦の棚田展望台(18:30)
唐津市：市民会館前(19:10)～ホテル＆リゾーツ佐賀唐津横広場(19:38)
セレブレーション会場：唐津市 ホテル＆リゾーツ佐賀唐津横広場
■2日目 : 5月10日
基山町：基山町役場(9:00)～基山小学校前(9:20)
鳥栖市：鳥栖スタジアム北広場(10:15)～鳥栖スタジアム北側路上(10:36)
みやき町：北茂安小学校運動場(11:40)～北茂安保健センター周回道路(3)(12:04)
吉野ヶ里町・神埼市：吉野ヶ里歴史公園東口駐車場(13:00)～王仁博士顕彰公園(13:46)
上峰町：上峰町中央公園(14:00)～上峰町役場(14:16)
小城市：小城駅(15:55)～村岡総本舗羊羹資料館前(16:18)
多久市：多久高等学校正門前(17:10)～多久駅 北口(17:31)
大町町・江北町：リサイクルショップ前(18:20)～江北町観音下交差点東 国土交通省掲示板前(18:44)
佐賀市：佐賀市役所前(19:55)～県立博物館・美術館前広場(20:25)
セレブレーション会場：佐賀市 県立博物館・美術館前広場
■交通規制について
ルートおよびルート直近の道路は、長時間にわたり大規模な交通規制が行われる。リレーの走行ルート上は、居住者でも車両などでの通行、横断は不可。規制時間は目安であり、当日のリレー状況により変更される場合もある。