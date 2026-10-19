仕事の進め方やコミュニケーションなど、Z世代とベテラン世代の間で「当たり前」の違いを感じる場面もあるのではないでしょうか。どちらかにとっては慣れ親しんだやり方でも、相手には意外に映ることがあるものです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代とベテラン世代の常識のギャップに関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「メモを取らないZ世代の返答は?」

Z世代の後輩に仕事を教えていた主人公。メモを取っていないことに気づき、「メモは大丈夫?」と尋ねます。

それに対する返答で、仕事の教わり方をめぐる「ジェネレーションギャップ」が見えてきたようです。

さて、Z世代の社員は何と返答したでしょうか?

① 「マニュアルはないんですか?」

② 「録音して、AIにまとめてもらうので」

③ 「尊敬する人の話しかメモしないので」

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※答えはこの記事の最後にあります。

仕事の「常識」は時代とともに変わっていく

自分が教わったときのやり方は、教える側になっても自然と引き継いでしまうもの。相手から聞き返されて初めて、「これって当たり前ではなかったのか」と気づくこともありますよね。

Z世代とベテラン世代に限らず、経験してきた環境が違えば、仕事の覚え方もさまざま。何気ない一言をきっかけに、自分の「常識」を振り返った経験がある人もいるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは① 「マニュアルはないんですか?」 でした!

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