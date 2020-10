シンガーソングライターの高橋優がパーソナリティを務めるニッポン放送『高橋優のオールナイトニッポン0(ZERO)』が、17日(27:00~28:30)に生放送されることが決定した。

高橋優

ニッポン放送では、2020年3月まで、関ジャニ∞の大倉忠義と『オールナイトニッポンサタデーSP 大倉くんと高橋くん』を担当し、現在は日曜深夜に『高橋優 THANK YOU FOR THE MUSIC』を不定期で放送している高橋。

10月21日には通算7枚目のオリジナルアルバム『PERSONALITY』の発売も控えており、同アルバムに収録される楽曲「PERSONALITY」の最速オンエアを予定している。

高橋は「『Thank you for the music』という一夜限りの特別番組に4度ほど呼んでいただき、そこから昇進したということでよろしいでしょうか。…どうなのでしょうか。いずれにしてもラジオで皆さんとつながれる時間が大好きです。深夜に皆さんとスピーカー越しにお会いできる時間を、心から楽しみにしています」とコメントしている。