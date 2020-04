シンガーソングライター・高橋優がパーソナリティを務めるニッポン放送の特別番組『高橋優 THANK YOU FOR THE MUSIC』が、19日(25:30~27:00)に生放送される。

高橋優

高橋は3月まで、ニッポン放送『オールナイトニッポンサタデースペシャル 大倉くんと高橋くん』のパーソナリティを務めてきた。

今回、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、多くのミュージシャンがアーティスト活動の制限を受ける中で、高橋にラジオを通して “音楽”を届けてほしいと感じたニッポン放送のスタッフが特番をオファーする形となった。

“音楽”を大切にしている高橋がラジオを通じてシンプルに“音楽”を届ける。生放送では生歌も予定している。