シンガーソングライター・高橋優がパーソナリティを務めるニッポン放送の特別番組『高橋優 THANK YOU FOR THE MUSIC』が、31日・6月7日(25:30~27:00)に生放送されることが決定した。

高橋優

高橋は3月まで、ニッポン放送『オールナイトニッポンサタデースペシャル 大倉くんと高橋くん』のパーソナリティを務めてきた。

今年4月に第1弾として放送された際は、自由なトークとリスナーとのメールのやりとり、そして高橋優の弾き語りといった内容で、番組ハッシュタグもトレンド入りした。

第2弾となる今回は、 2週連続で生放送される。今回も高橋が自由に語り、歌う内容を予定している。