アニメ、ゲーム、声優によるライブなど様々なメディアミックスを展開するブシロードの新プロジェクト『D4DJ』がアニメ『D4DJ First Mix』のOP制作や小説、4コマの連載決定を発表した。

アニメ「D4DJ First Mix」OP

アニメ『D4DJ First Mix』を歌唱するのはHappy Around!、作詞は中村航氏、作曲はヒャダイン氏が担当することが発表された。

また、8月7日発売『月刊ブシロード9月号』より小説「リリカルなリリック」が連載スタート。「リリカルなリリック」は、Lyrical Lilyの4人にクローズアップしたオリジナル小説。テキストは中村航氏、挿絵イラストは、キャラクターデザイン・やちぇ氏が担当する。

さらに、9月8日発売『月刊ブシロード10月号より』より、『D4DJ-4コマmix!-』(漫画:しろくま)が連載スタート。初回はHappy Around!が登場。

そして、D4DJのキャストによる、D4DJのオリジナル曲からカバー曲まで使った多彩なDJパフォーマンスを披露する番組「#D4DJ_DJTIME」が8月より毎週金曜22:00から配信決定。Photon Maiden音楽プロデューサー&アニメ『D4DJ First Mix』監督の水島精二氏も出演するとのこと。また、Lyrical Lilyのユニット写真が初公開された。

