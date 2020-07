アニメ、ゲーム、声優によるライブなど様々なメディアミックスを展開するブシロードの新プロジェクト『D4DJ』が7月21日14時、YouTubeにて「『D4DJ Groovy Mix』リリースだいたい100日前発表会 -プロジェクト新情報もあるよスペシャル-」を配信する。

「『D4DJ Groovy Mix』リリースだいたい100日前発表会 -プロジェクト新情報もあるよスペシャル-」

『D4DJ Groovy Mix(グルミク)』は、2020年秋リリースのスマートフォン向けアプリ。100曲以上の世代を超えた名曲から最新の話題曲までリミックスカバーでプレイできる新感覚リズムゲームとなっている。

7月21日配信の「『D4DJ Groovy Mix』リリースだいたい100日前発表会 -プロジェクト新情報もあるよスペシャル-」では、西尾夕香、高木美佑、紡木吏佐、平嶋夏海、加藤里保菜、反田葉月が出演。新システムやカバー曲、カードイラスト、音楽、アニメなどの最新情報を配信していく内容になっているとのこと。

