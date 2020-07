10月25日リリースのリズムゲームアプリ『D4DJ Groovy Mix』よりDJユニット「Photon Maiden」の新曲「A lot of life」ミュージックビデオがYouTube「D4DJ チャンネル」にて公開された。

「A lot of life」ミュージックビデオ

「A lot of life」ミュージックビデオは、サンジゲンが担当しており、Pioneer DJ「CDJ-2000NXS2」「DJM-900NXS2」も登場している。

また、Peaky P-keyの新曲ミュージックビデオも制作することが発表された。動画は9月下旬ころ公開予定となっている。

