ブシロードの新プロジェクト『D4DJ』プロジェクトがライブ配信アプリ「ミクチャ」内にて会員制コンテンツ「D4DJグルミクチャンネル」を開設した。

「D4DJグルミクチャンネル」は月額1,000円(税込)の会員制コンテンツ。7月26日開催の「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」終演後に配信される特別番組「After Party」有料パートを試聴可能になるほか、会員限定コンテンツとしてキャストのオフショットなどが閲覧できる。そのほか詳細は公式サイトにて。

また、7月24日に予定されている同ライブの前々日生配信「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE 前々日生配信 Reception for you」の出演者も発表された。Peaky P-keyより愛美、小泉萌香、Photon Maidenより岩田陽葵、佐藤日向の4名が登壇し、トークやミニコーナーなどでライブに向けた特別番組を配信するとのこと。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.