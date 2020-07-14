先行プレイ版アプリ『D4DJ Groovy Mix D4U Edition』のゲームBGM「ロックマン2 メドレー1」、「ストリートファイターⅡ メドレー1」実装直前を記念して、『D4DJ Groovy Mix』公式Twitterにてフォロー＆RTキャンペーンを実施中。
本キャンペーンは、『D4DJ Groovy Mix』公式Twitterをフォローし、キャンペーン応募対象のツイートをRTして応募完了。抽選でNintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション 1+2』(1名)、Nintendo Switch『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（1名）がプレゼントされる。キャンペーン期間は7月20日23:59まで。
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