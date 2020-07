先行プレイ版アプリ『D4DJ Groovy Mix D4U Edition』のゲームBGM「ロックマン2 メドレー1」、「ストリートファイターⅡ メドレー1」実装直前を記念して、『D4DJ Groovy Mix』公式Twitterにてフォロー&RTキャンペーンを実施中。

『D4DJ Groovy Mix D4U Edition』キャンペーン

本キャンペーンは、『D4DJ Groovy Mix』公式Twitterをフォローし、キャンペーン応募対象のツイートをRTして応募完了。抽選でNintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション 1+2』(1名)、Nintendo Switch『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』(1名)がプレゼントされる。キャンペーン期間は7月20日23:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.

(C)CAPCOM U.S.A., INC. 1991, ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.