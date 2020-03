TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』(TOKYO FM/毎週月曜~金曜22:00~23:55)のイベント『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割』が22日、都内で開催され、ロックバンド・サカナクションの山口一郎、音楽グループ・Perfumeらが出演した。

同イベントは、番組開始15周年イヤーを記念するとともに、10年間番組パーソナリティを務めたとーやま校長の退任前最後の晴れ舞台として、千葉・幕張メッセで開催を予定していた。しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となり、番組ゆかりのアーティストによるライブ&スペシャルトークによる約6時間の大型動画配信に形を変えて行われた。

番組には、Aqours、川上洋平、高橋ひかる、山口一郎、Perfume、LiSA、BiSH、BLUE ENCOUNT、Mattのライブや“動画生授業”のほか、Eve、Mrs.GREEN APPLE、平手友梨奈、長渕剛の“音声授業”も放送された。

『SCHOOL OF LOCK!』内の1コーナー『Perfume LOCKS!』に出演するPerfumeはこの日、番組カラーの緑を基調とした衣装に統一して登場。

“かしゆか”こと樫野有香は「うちら的にはずーっとずーっとやっていたい、大好きな場所」と番組への思いを吐露し、「ライブでは何千人、何万人と向き合うけど、このラジオでは一対一で悩んでいる子とか、Perfumeに思いを寄せてくれている子と向き合えると一番実感できる。この子たちのために自分たちは頑張っていて、学生の子にも私たちの思いは届いているんだって」と語った。

番組のフィナーレで、とーやま校長から「音楽特番で一緒になる時に話はするんですか?」と聞かれると、山口は「音楽番組だとそんなに話さないですよね」と一言。“あ~ちゃん”こと西脇綾香が「そうなんですよ。一組一組取り巻きが多いから…」と言うと、すかさず山口は「いや、(Perfumeが)一番多いから!(笑)」とツッコんでいた。

さらにとーやま校長は、昨年の『NHK紅白歌合戦』で、LiSAとPerfumeが隣同士並んでいたにも関わらず、会話を交わしていなかったことに言及。その上で、「“『SCHOOL OF LOCK!』ですね”みたいな話をすればいいのに!」と嘆くと、LiSAから「いや、校長が観てないところでお話しさせてもらっていますよ」と反論が。山口からも「ミュージシャンの空気感があるから」とたしなめられると、とーやま校長は「ずけずけ言い過ぎ(笑)」とタジタジになっていた。

この模様は、25日の『SCHOOL OF LOCK!』で放送され、番組番組公式YouTubeアカウント・LINE MUSIC公式アカウントで31日まで配信アーカイブが閲覧可能だ。