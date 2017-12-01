歌手のビヨンセによる双子妊娠の報告が、2017年のインスタグラムで最も人気を集めた。夫ジェイ・Zとの双子を妊娠中であると伝えたビヨンセの2月の投稿は、1,100万件以上のいいね！を獲得している。

ビヨンセのインスタグラムより(C)BANG Media International

現在ではすでに誕生しているルミちゃんとサー君がいたお腹を抱えた妊婦のビヨンセは、花に囲まれた写真に「私達の愛と幸せを共有させていただけたらと思います。2倍の幸運に恵まれています。私達家族が2人増えることに本当に感謝していますし、皆さんの祈りに感謝します。カーター家一同」とコメントを付けていた。

やはりおめでた報告の勢いは強く、2位は、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドがパートナーであるジョージア・ロドリゲスとの子供が誕生したことを伝えた投稿となっている。

続いて、セレーナ・ゴメスによる腎臓移植の報告が1,000万件をわずかに上回るいいね！で3位につけており、その際セレーナは写真にも一緒に写っている腎臓を提供してくれた友人フランシア・ライサを称えるコメントを添えていた。

この3人のインスタグラムでの存在感は強く、ビヨンセの双子の生後1カ月の写真と、ジョージアとの第1子の誕生前に代理母出産を通じて誕生していたロナウドの双子の写真もトップ10にランクインしているほか、セレーナによる元恋人ザ・ウィークエンドとのツーショット写真も4位から6位を占めている。

(C)BANG Media International