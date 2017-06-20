歌手のビヨンセ(35)が無事に双子を出産したようだ。ジェイ・Zとの5歳になる娘に新たなる家族が加わったことを、ビヨンセの父親マシュー・ノウルズが正式に発表した。

ビヨンセ(C)BANG Media International

マシューはツイッターに「双子の赤ちゃん、誕生おめでとう。愛を込めて、おじいちゃんより」と記したメッセージ入りの画像を投稿し、インスタグラム上にも同じ画像を載せた。

2008年に結婚したビヨンセとジェイは、今年2月に新しい家族が加わる予定であることを発表し、大きくなったお腹の写真をSNSに投稿。その際ビヨンセは、「私達の愛と幸せを共有したいと思います。2人もの赤ちゃんという幸運に恵まれています。私達家族が2人増えることに本当に感謝していますし、皆さんの応援に感謝します。カーター家一同」とつづっていた。

ビヨンセとジェイは妊娠期間中、ほぼ沈黙を守ってきていたが、ビヨンセの母ティナ・ノウルズはこの祝福の興奮を隠し切れなかったようで、最近も「待ちきれないわ。とてもワクワクしているの」と語っていた。

また、歌手のソランジュ・ノウルズも娘に持つティナは、ビヨンセが素晴らしい親であることを称え、「ビヨンセとジェイは素晴らしい親よ。娘は素晴らしい母になっているし、我慢強くて優しい。私が教えたのは外見ではなく中身が大事だってこと。それを、娘は受け継いでくれてるし、そのことを誇りに思うわ」と述べている。

