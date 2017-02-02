ビヨンセのインスタグラムより

歌手のビヨンセ(35)が1日、双子を妊娠したことをインスタグラムで発表した。

夫のジェイ・Zとの間にブルー・アイビーちゃん(5)を持つビヨンセは、ベールをかぶり膨らんだおなかに手を添えて座る自身のマタニティフォトを公開。「私たちの愛と幸せを共有させていただけたらと思います。2倍の幸運に恵まれています。私たち家族が2人増えることに本当に感謝していますし、皆さんの祈りに感謝します。カーター家一同」とコメントを付けた。

このインスタグラムの投稿は、すでに740万以上の「いいね」が集まっており、630万以上の「いいね」数を誇っていたコカコーラを飲んでいるセレーナ・ゴメスの投稿を抜いて同サイト至上最多となる「いいね」数を獲得する快挙を遂げている。

このうれしいニュースに、数々のセレブたちがお祝いメッセージを発表。リアーナは「このニュースに本当に興奮してる! ビヨンセ、私のビッグ・ブラザー、ジェイ、おめでとう！」とし、モデルのヘイリー・ボールドウィンは「私が妊娠するよりも、ビヨンセの妊娠のほうがもっとうれしい気がする」とメッセージを送った。ほかにも、クリッシー・テイゲンやラーバン・コックスらが祝福の言葉をつづっている。

ビヨンセの長女ブルー・アイビーちゃんは、グウィネス・パルトロウとクリス・マーティンの娘アップルちゃんが洗礼姉妹であるが、誕生する双子の洗礼家族が誰になるのかはまだわかっていない。

