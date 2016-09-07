歌手のビヨンセ(C)BANG Media International

歌手のビヨンセが、喉を休めるために、ニュージャージーで7日に予定されていたコンサートを延期した。

医師から喉を休めるよう忠告を受けたビヨンセは、現在敢行中のツアー「フォーメーション・ワールドツアー」のメットライフ・スタジアムでの公演を1カ月後の10月7日に延期することを決めたのだという。

一方で、今後予定されているセントルイス、ロサンゼルス、サンタクララ、ヒューストン、ニューオーリンズ、アトランタ、フィラデルフィア、ナッシュビルで行われるコンサートの日時に変更はないようだ。

そんなビヨンセは先日誕生日を迎えており、4日にはキム・カーダシアン・ウェストがスナップチャットを通じてバースデーソングを歌ったり、夫ジェイ・Zとともに鑑賞したフィラデルフィアで開催されたザ・メイド・イン・アメリカ・フェスティバルでは、パフォーマンスを行ったチャンス・ザ・ラッパーやコールドプレイのクリス・マーティンらアーティストたちがステージから誕生日のメッセージを贈ったりしていた。

さらに、マライア・キャリーやビヨンセの「フォーメーション・ワールドツアー」にも参加したDJキャレド、ラバーン・コックス、ジェニファー・ハドソンら著名人らもソーシャルメディアを通じてビヨンセにメッセージを贈っている。

