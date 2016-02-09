歌手のビヨンセ(C)BANG Media International

歌手のビヨンセが、コールドプレイとブルーノ・マーズと共演した第50回スーパーボウルのステージで圧巻のパフォーマンスを見せた。

7日にカリフォルニア州サンタクララにあるリーバイス・スタジアムで行われた同イベントで、ヘッドライナーのコールドプレイとブルーノを抑えてビヨンセが新曲「フォーメイション」のパフォーマンスで圧倒的な存在感を見せつけた。

黒のレザーの衣装に身を包んだビヨンセとダンサーたちは、ブルーノのヒット曲「アップタウン・ファンク」に合わせてダンスバトルも繰り広げ、さらにはワールドツアーの発表までして自身の存在感を確実なものにしてみせた。

一方でヘッドライナーのコールドプレイは「イエロー」で幕を開け、「美しき生命」「パラダイス」「アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム」など数々のヒット曲を披露。「フィックス・ユー」では、マイケル・ジャクソンやホイットニー・ヒューストン、クラレンス・クレモンズへの追悼を込めたパフォーマンス見せた後に、ビヨンセとブルーノと共にニューアルバムからの「アップ＆アップ」を歌い上げて幕を閉じた。

NFLの王者を決める試合では、デンバー・ブロンコスがカロライナ・パンサーズを破りその栄誉を手にした。

