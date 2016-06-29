カルヴィン・ハリス(C)BANG Media International

カルヴィン・ハリス(35)は、元恋人のテイラー・スウィフト(26)がもう新恋人トム・ヒドルストン(35)の家族に紹介されたことに唖然としているようだ。

テイラーとトムは交際を始めてほんの数週間しか経っていないというものの、先週にナッシュビルでトムをテイラーの家族に紹介した後、その週末にはトムの家族に会うためにイギリスへと渡って来ており、カルヴィンは1年3カ月にも渡って交際していたにも関わらず自分の両親に会いに来ようとはしなかったと怒りを感じているようだ。

TMZによれば、スコットランド出身のカルヴィンはテイラーを実家に連れて行って両親に紹介しようとしていたものの、テイラーが遠すぎるとしていたことから実現していなかったが、トムの家族に会うためにはわざわざイギリスまで来ていたということを知り、開いた口がふさがらないような状態だという。

そんなカルヴィンをよそにテイラーとトムは急ピッチでロマンスを発展させており、ローマで一緒に休暇を楽しんでいるようだ。2人は今年の5月にニューヨークで開かれたメット・ガラで知り合ったのをきっかけに、テイラーがカルヴィンと破局してすぐに交際を始めていた。

(C)BANG Media International