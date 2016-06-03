テイラー・スウィフトとカルヴィン・ハリス(C)BANG Media International

テイラー・スウィフトとカルヴィン・ハリスが、1年3カ月の交際に終止符を打ったようだ。破局の原因はけんかなどではなく、恋愛感情がなくなってしまったことにあるという。

ある関係者はE!ニュースに対し「すべてのことは先週起きました」「テイラーとアダム（カルヴィンの本名）は大きなけんかをしたわけではありません。2人の間に恋愛感情がなくなってしまったようです。アダムの方から別れを切り出したそうです。すべては穏やかに進んだようですが、テイラーはかなり落ち込んでいました。とはいえ2人はまだ連絡は取りあっています」「アダムが車の事故にあったときにテイラーはそばにいたんですけどね」と話す。

先日、カルヴィンは車の事故に巻き込まれ、いくつかのパフォーマンスをキャンセルせざるを得ない状況に陥っていたのだが、その時にもテイラーはカルヴィンのサポートをしていたという。しかし、2人が破局する前にはカルヴィンがテイラーへの恋愛的感情を失ってしまっていたようで、別の関係者は「アダムはテイラーのことがとても好きでしたよ。彼女はアダムが今まで交際していたタイプの女性ではありませんでした。テイラーの無邪気さと思いやりのある心が好きだったみたいですね。テイラーはアダムがテイラーを想っている以上にアダムのことが好きでした。ただここ数か月、アダムはテイラーへの興味を失っていっていたようですね。とはいえ、カルヴィンはただ別れるということだけはしないようにしていたようです」と語る。

2人の多忙なスケジュールも原因の一つにあったようで、前述の関係者は「2人は仕事とプライベートを両立させることが難しかったようです。2人とも世界中をツアーで飛び割っていますからね。ですから恋人というよりは友達という感じだったんです」「テイラーとアダムの友達のタイプも全く違うものでした」と続ける。

カルヴィンの方から別れを切り出したと報じられているもののテイラーはよりを戻したいとは思っていないようで、別の関係者は「テイラーはナッシュビルに戻っていて、家族と過ごし、失恋の痛みをいやしてもらっていました」「テイラーはカルヴィンにがっかりしていますし、運命の人ではなかったのだと感じています」「2人の関係はテイラーが望んでいたようには進まなかったようです。テイラーはカルヴィンが真剣に考えていると感じでいませんでしたし、彼女が彼を必要としているときにもそばにいてくれなかったんです。テイラーのニーズにカルヴィンはあっていなかったんです。ですからよりを戻したいとは思っていませんよ」と話している。

今年4月にはあるインタビューの中でテイラーはカルヴィンとの関係を「魔法のような恋愛をしている」と話していただけに今回の破局はファンに衝撃を与えている。テイラーは以前「来るものを受け入れるようにしているの」「私は今、魔法のような恋愛をしているからね。私たちだけのもので、目立ちたくはないの。私のプライベートの中で唯一私だけのものだからね」と話していた。

過去にジェイク・ギレンホールやハリー・スタイルズ、テイラー・ロートナーらと交際してきたテイラーは、カルヴィンと出会うまで誰ともデートをしなかったのはプライベートについて常に詮索されているからだと以前明かしていたこともあった。「20代の初めには普通にデートをしたりしていたけど、それらはすべて徹底的に打ち負かされてきたってわけ」「そうなると本当に恋愛するのが大変だから代わりの決断をすることにしたのよ。私は2年半誰ともデートしなかったの。これって私がしなければならなかったことなわけ? 違うわよね」

