主人公メリーを演じるエミリー・ブラント(C)BANG Media International

ディズニーが贈る『メリー・ポピンズ・リターンズ』の公開日が、2018年12月25日に決定した。

パメラ・L・トラバーズ著作の児童小説『メアリー・ポピンズ』シリーズを原作とする1964年作ミュージカル映画『メリー・ポピンズ』では、世代を超えて愛されている主人公メリー役をジュリー・アンドリュースが演じていたが、ロブ・マーシャル監督がメガホンを取る続編ではエミリー・ブラントが演じる。

主演女優賞を含む5つのアカデミー賞を獲得した前作でのメリーの役どころは、銀行員の家庭の子供たちジェーンとマイケル・バンクスの世話をするためにロンドンにやってきた魔法を使える家庭教師であった。

原作『メアリー・ポピンズ』は8冊から構成されており、1964年作の映画は1冊目の本を元に制作されていた。今回の新作は残り7冊部分にフォーカスを当てていくことになるようで、公式サイトが発表している同作品のあらすじには、「大恐慌時代のロンドン。大人になったジェーンとマイケル・バンクス、そしてマイケルの3人の子供たちが苦境に立たされているところに再びメリー・ポピンズが訪れる。メリーは友人ジャックの力を借りて、魔法で家族たちに生きる楽しみを見つけ、見失った人生を取り戻す手助けをする」と記されている。

監督を務めるマーシャルは以前、同作品の制作チームに参加できることについて「ディズニーがパメラ・L・トラバーズのさらなる冒険を映画作品にしたいと言ってきてくれたことをととても誇りに思うし、うれしいよ」「アイコニック的な存在の前作は僕にとって、とても特別なものなんだ。だから、子供のときに感じたような驚きは最も苦しい時にさえ見つけることができる、というメリー・ポピンズのメッセージを新たな世代に伝えられるミュージカル映画を作るのが楽しみだよ」と語っていた。

街灯をともす仕事をしているメアリーの友人ジャック役は、リン＝マニュエル・ミランダが演じる。

(C)BANG Media International