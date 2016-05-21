歌手のブリトニー・スピアーズ(C)BANG Media International

歌手のブリトニー・スピアーズがニューシングルの発売を延期した。

ブリトニーは新曲『メイク・ミー(ウー)』を近日にもリリースしている予定であったが、「制作過程における技術的な問題」を理由に延期を強いられたという。ラスベガス・サン紙によれば、今秋前には発売されるという同シングルとビデオは全く新しいこれまでになかったような予想外の作品になるそうだ。

ブリトニーは22日にラスベガスで開催されるビルボード・ミュージック・アワードに出演する予定になっているが、今回のシングルリリースの延期がそのパフォーマンスに影響を及ぼすことになるかどうかについてはわかっていない。

一方で、同式典のプロデューサー陣は、新曲を披露するかしないかに関わらずブリトニーが視聴率をもたらしてくれるだろうと期待しているそうで、ある関係者は以前「ブリトニーが高い視聴率を出してくれるのは分かっていますから、プロデューサー陣がブリトニーの出演を望むのは当然のことです」と明かしていた。

T-モバイル・アリーナで開催されるこの式典でブリトニーは、キャリアにおける多大な功績と音楽界における影響力をたたえた人物に贈られるミレニアム・アワードを受賞することがすでに決定している。

(C)BANG Media International