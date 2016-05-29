カナダ出身の歌手ジャスティン・ビーバーが、『トランスフォーマー/ロストエイジ』に出演していた女優ニコラ・ペルツと交際しているようだ。

25日、ビバリーヒルズにあるマエストロズ・ステーキハウスで2人が一緒に食事を楽しんでいる姿を目撃されたとTMZが報じている。米A&Eネットワークスのドラマ『ベイツ・モーテル』の中で若い頃のノーマン・ベイツの恋人役を演じたことでも知られるニコラとの食事を、ジャスティンは大いに楽しんでいるように見えたと同サイトは伝えた。

そんな中、元恋人セレーナ・ゴメスは最近あるインタビューの中で、ジャスティンとの破局復縁を繰り返した5年間の交際の後、人のことを信用するのが難しくなってしまったが、現在は新しい恋人探しを楽しんでいると話していた。「デートはしているわよ。楽しい時間は過ごしているの。でも誰のことも信用していないわ。だからデートは私が楽しくなりそうだと分かっている時しか楽しく感じないの」

さらにセレーナは、自分の恋愛についての噂のおかげで、今まで自身がプロとして成し遂げてきたことが幾度となく台無しにされていると感じているとも続けており「私の大好きなことを知ってもらおうと頑張っているのに、インタビューのすべてが私の個人的な生活のことになるわけ。そうするとね、打ち負かされたような恥ずかしい気持ちになるのよ。でも私はいつも負けたと思いたくはないから、笑顔でいるようにしているの」と語っていた。

