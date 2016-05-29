パワーレンジャー(C)BANG Media International

ライオンズゲートが、『パワーレンジャー』映画版を最大7作品製作する可能性を示唆した。

来年3月に映画版『パワーレンジャー』が公開される予定となっているが、同社はすでにその続編を考えているようだ。ライオンズケートのジョン・フェルテイマーCEOは「『パワーレンジャー』の映画をとても楽しみにしています。もしかすると5、6、7作品と続いていくかも知れませんね」とコメントしており、映画版のコスチュームをお披露目した際には観客たちから良い反応を得られたと話している。

『パワーレンジャー』映画版は普通の高校生たちが特殊な力を得て、地球を守るアクションヒーローTVドラマを再構築した作品となる。

『プロジェクト・アルマナック』のディーン・イズレイリート監督がメガホンを取る同作品には、ベッキー・ジーがイエローレンジャー、ルーディ・リンがブラックレンジャー、ナオミ・スコットがピンクレンジャー、ダクレ・モンゴメリーがレッドレンジャー、R・J・サイラーがブルーレンジャーとして出演する。

さらに、『ハンガー・ゲーム』のエリザベス・バンクスも、悪役となる宇宙人リタ・レパルサ役で出演することがわかっている。

(C)BANG Media International