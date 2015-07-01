8月9日より旅チャンネルでスタートする『ワイルドスギちゃんが行く！グルメ見聞録』(毎週日曜 16:00～16:30)の記者会見が6月30日、都内で行われ、お笑いタレントのスギちゃんが出席した。

ケーブルテレビ、スカパー！、IPTVなどで放送している日本唯一の旅専門チャンネル、旅チャンネルでは、新番組『ワイルドスギちゃんが行く！グルメ見聞録』を8月9日より放送。お笑いタレントのスギちゃんがグルメリポーターとなりB級グルメや郷土料理、ちょっぴり敷居の高いコース料理などを求めて全国を旅するという内容になっている。

スギちゃんは「この番組が決まった時は割りかし忙しい時期だったのでそんなに感動もなかったですよ。地元の名古屋で自分の番組がありましたし感動しませんでした」とうそぶくも「今となっては名古屋の番組がなくなったので、本当にうれしいです！」と手のひら返し。新番組では都心に限らず地方でのロケも行われるが「お店の人も写真を撮りたがるのは半分ぐらい。(態度も)大分違いますね。見るからに『何年か前の人』というか親戚のおじさんが帰ってきた感じですよ。地方はまだ強いですね。都心だとトーンが違いますよ…」と全盛期との違いを明かしていた。

そんなスギちゃんだが、6月に28歳の一般女性と婚約発表をしたばかり。入籍日を報道陣から問われて「彼女から『言う必要ないからやめなさい！何でも喋るんじゃない』と言われて…」と口止めされていることを明かしつつ「もうすぐしようとは思っています。引っ張っているのも嫌なので」とコメント。続けて「どう言ったら怒られないかと必死なんです…。『私のイメージ悪い』と言われますが、本当にいい子！俺のことを第一に考えてくる人なので大事にしたいですね。家に居てもなんやかんや触れ合ってますから！」と仲の良さをアピールしていた。