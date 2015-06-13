お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村亮、ロッチの中岡創一、ギンナナ、グラビアアイドルの中村静香がこのほど、神奈川・横浜市のカーショップ「MOONEYES（ムーンアイズ）」で行われた、BSスカパー！のバラエティ番組『愛車天国！カスタムガレージ Vol.2』の収録に参加した。

7月26日17時から放送する同番組は、芸能界屈指のカーマニアでもある田村を筆頭に、カーカスタムをプロデュースするバラエティ番組。第2弾となる今回は、「女の子にモテる車にしたい」という中岡の要望に応え、愛車であるホンダのフィットをカスタムする。加えて、IKURA's AMEFES2015を特集した「集まれ！愛車自慢」、美女が洗車をする「セクシー・カー・ウォッシュ」などを放送する。

中岡は、自身が好きだと公言している中村が登場すると、「助手席に静香を乗せたい。好きやで～!」と一気にハイテンションで、店内を仲良く物色。また、芳香剤コーナーでは、田村が選んだ香りが気に入ったという中村に、田村は「やった! 付き合える!」とニンマリ。一方、「これは無い」と言い放たれた中岡は、「亮さんのやつを買いますわ」とうなだれる場面もあった。

その後、約8万円をかけてカスタムした愛車を見た中岡は、「これ良い! もっとお金がかかると思ってたけど手軽にできた。すごく満足です」と大喜びで、中村も「ズルいくらいの可愛さ! 大好きです!」と笑顔で絶賛。しかし、中村から「でも、あんまり黄色は好きじゃない」と衝撃的な一言が飛び出し、中岡は「ちょっと根本を言われたら無理やわ～」とガックリしていた。

収録後、報道陣の取材に応じた田村は、「中岡にとって初めてのカスタム。後輩のおじさんがテンション上がってて微笑ましかった。若者が車離れしてるから、ノーマルな車が格好良くできるんだと思ってくれれば」とアピール。また、「みなさんのはしゃいでる姿が可愛くて、胸キュンしました」と笑顔で語った中村は、「期待を込めて50点! これからの変化を見ていきたい」と更なるカスタムを熱望していた。