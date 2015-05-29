スカパーJSATは28日、東京・東陽町のスカパー東京メディアセンターで、4K放送の説明会を開催し、直近の注目番組などを紹介した。

フルハイビジョンの4倍という解像度で、高画質な映像を実現する4K放送。スカパー!では、今年3月に「スカパー!4K 総合」「スカパー!4K 映画」という2つの専門チャンネルを開局させている。

スカパーJSAT小牧次郎執行役員常務放送事業本部長

説明に立った同社の小牧次郎執行役員常務放送事業本部長は、6月・7月に放送される注目の番組として、まず、Mr.Children、ポール・マッカートニー、長渕剛のライブ番組を挙げた。小牧氏は「ビッグアーティストたちは、4Kの表現力に強い関心を抱いている。だからこういった企画が実現した」と強調。ミスチルのライブは、日本中の4Kカメラ35台を会場のさいたまスーパーアリーナに集め、生中継番組では28台のカメラをスイッチングして放送するという。

そして、6月からは、ハリウッド映画のメジャー作品の放送もスタート。こちらは「テレビの映画視聴体験を、映画館体験に少しでも近づける」(小牧氏)というほどのオリジナルに近すぎる高画質のため、セキュリティの問題から、ハリウッドとは放送において録画不可とする契約を結んでいる。

これにより、同じ作品を、1日5回(10:00～、13:00～、16:00～、19:00～、22:00～)放送するという編成を実施。「ペイ・パー・デイ」という1日単位で番組を購入する方式で、その日の間は何度でも視聴できる。小牧氏は「指定席制でなかった頃の昔の映画館と同じ」と例えながら、「今のところ、これでお許し願いたい」と理解を求めた。今後も、ハリウッド映画は毎月新作を放送していく予定だ。

スカパー! 6月・7月の4K注目番組



6月試合開催時：2015 J1リーグ 1stステージ第15～17節(最終節)生中継

6月4日：完全生中継『Mr.Children TOUR 2015 REFLECTION』ツアーファイナル

6月14日：UEFAチャンピオンズリーグ14/15決勝

6月15日：miwa concert tour 2015 "ONENESS" final in 横浜アリーナ 生中継

6月21日：スーパーフォーミュラ4K×The REAL

7月試合開催時：2015 J1リーグ 2ndステージ第1～5節 生中継

7月4日：東北六魂祭 2015秋田『輝』

7月11日：ポール・マッカートニー OUT THERE in 日本武道館 2015

7月26日：MTV Unplugged:Tsuyoshi Nagabuchi

7月26日：4Kで甦る 世紀のご成婚パレード～TOKYO 1959～





6月5日：スター・トレック(ペイ・パー・デイ料金540円)

6月6日：フォレスト・ガンプ 一期一会(540円)

6月7日：G.I.ジョー バック2リベンジ(540円)

7月27日：アメイジング・スパイダーマン(756円)

7月28日：アメイジング・スパイダーマン2(756円)

7月29日：ANNIE/アニー(756円)

7月30日：パトリオット(756円)

7月31日：ゴーストバスターズ(756円)



3月に4K専門チャンネルを開局してから、7月までに放送する新作番組数は、合計で114番組となる予定。このうち32番組がサッカーをはじめとするスポーツ、音楽ライブなどの生中継となっている。

小牧氏は、すでに国内でも、インターネット網を使った4Kコンテンツの配信が行われているものの、1対1のアクセスが基本の通信網では、特に伝送容量の多い4Kだと、同時に多くのアクセスがあった場合に、つながらなくなるおそれがあるという弱点を指摘。理論的に、無限に同時受信ができる放送の強みを「フルに発揮してライブ、生の番組を増やしていく」との考えを示した。

一方で、7月にBSスカパー!で放送予定のオリジナル連続ドラマ『アカギ』を、4Kでも9月から放送することを発表。放送される連続ドラマとしては、初の4K作品となるもので、小牧氏は「これから撮影ですが、脚本はめちゃくちゃ面白い」と期待を示した。