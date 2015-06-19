スカパー！の特別番組『日本アニメーション創業40周年記念！あなたの知らない世界名作劇場!!』の収録が18日、都内で行われ、出演者の藤井隆、辻希美、レイザーラモンRG、おかずクラブが報道陣の取材に応じた。

「フランダースの犬」や「あらぐまラスカル」など"世界名作劇場"シリーズを放送している日本アニメーション。7月4日13時から放送する同番組では、スタジオゲストの藤井、辻らがシリーズの見どころや名言、裏話などを紹介する。

収録中におかずクラブらと即興コントを披露していた藤井は、報道陣の取材で、「子どもの頃に見ていた番組に関われて光栄です」と嬉しそうにアピール。また、「大人になって改めて見ると色んな発見があるし、違う見方ができる。家族ぐるみで見て欲しい」と笑顔を見せた辻は、「家に帰ったら、娘に『七つの海のティコ』をすぐに見せたい」と懐かしい映像の数々に興奮冷めやらぬ様子だった。

前日の17日には、元モーニング娘。メンバーの後藤真希が、自身のブログで第一子妊娠を発表ばかり。OGのグループLINEで知らせを受けたという辻は、「すごくうれしかった! ごっちんは子どもや犬が大好きだから、ママになるのが想像つく。優しいお母さんになると思う」と祝福し、「今年はメンバー3人が出産するので、みんなで事務所に託児所を作って欲しいって話してます」と"OGママ友"との交流を明かした。