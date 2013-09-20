映画『スター･トレック イントゥ･ダークネス』の公開をきっかけに、SFドラマの金字塔とも言われるTVシリーズに再び注目が集まっている。その反響を受けて、CS放送のスーパー!ドラマTVでは、公開に先駆けて、TVシリーズ『新スタートレック HD版』の放送がスタートした。

TVシリーズ『新スタートレック HD版』 スーパー！ドラマＴＶにて 毎週金曜 23:00ほか放送

8月23日に公開を迎えた『スター･トレック イントゥ･ダークネス』は、2009年に公開された『スター･トレック』の続編。前作につづいて、J･J･エイブラムスが監督を務め、クリス･パイン演じる若きキャプテンのジェームズ･T･カークを主人公に、人類の存亡をかけたジョン･ハリソン(ベネディクト･カンバーバッチ)との戦いを描いた。

『スタートレック』は、元祖TVシリーズ『宇宙大作戦 / スタートレック』以来、4作品のTVシリーズと12本の映画が製作された。現在、CS放送のスーパー!ドラマTVでは、『宇宙大作戦 / スタートレック』の放送終了後、約18年の時を経てスタートした第2弾『新スタートレック』を放送しており、その第2弾だけでも7シーズン、全178話というボリューム。

スカパーJSATが運営するテレビ番組検索サイト「テレコ!」は、それだけの大作でも快適に視聴できるようスマートフォンアプリ「テレコ! いつでもどこでもテレビ検索!」をリリースした。いくつもあるTVシリーズでも、「番組まとめ」機能により、放送予定の一発検索が可能となる。また、エピソードごとのチャンネル、放送日時などが再放送まで一覧で表示されるため、録画予約や見逃し防止の役割も。出演者の情報や各話のあらすじも話ごとに調べることができるため、シリーズ初心者にとっても、便利なアイテムとなっている。

スカパー!では、10月5日から14日までの10日間で、無料放送を実施。スーパー！ドラマTVでは『新スタートレック HD版』はもちろん、日本初放送の海外ドラマやSFファンにはうれしい『サンダーバードHD版』や『スタートレック』の製作者のシーン・ロッテンベリーのもう1つの名作『スパイ大作戦 HD版』も無料で見ることができる。

ピカード艦長 ウォーフ

TM & (C) 2013 CBS Studios Inc. All Rights Reserved