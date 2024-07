SEVENTEENが、日本、韓国を含むアジア圏やアメリカを巡るワールドツアーの開催を予告した。

昨日7月23日から2日間にわたって、韓国でファンミーティング「2024 SVT 8TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND>」を開催したSEVENTEEN。ワールドツアーの開催は、本日24日開催のDAY2公演にて、本編終了後に流れた映像にて突如発表された。この映像では「SEVENTEEN RIGHT HERE WORLD TOUR」という題字が表示されたのち、「KOREA U.S. JAPAN ASIA COMING IN OCTOBER」と、開催地や開催時期を連想させるワードが映し出された。