坂本龍一が劇伴を手がけた映画「戦場のメリークリスマス」のサウンドトラックが180g重量アナログ盤で11月20日に限定販売される。
このサントラのアナログ盤がリリースされるのは1983年5月の初回発売以来、41年半ぶり。新たなカッティング用マスターには坂本のリイシュー作品やビョークの作品なども手がけるエンジニア、ヘバ・カードリーによる最新リマスタリングが施されている。またピーター・バラカン、小沼純一のライナーノーツを掲載したブックレットが付属する。
坂本龍一「戦場のメリークリスマス」サウンドトラック収録曲
SIDE A
01． Merry Christmas Mr. Lawrence
02． Batavia
03． Germination
04． A Hearty Breakfast
05． Before The War
06． The Seed and The Sower
07． A Brief Encounter
08． Ride, Ride, Ride (Celliers' Brother's Song)
09． The Fight
SIDE B
01. Father Christmas
02. Dismissed!
03. Assembly
04. Beyond Reason
05. Sowing The Seed
06. 23rd Psalm
07. Last Regrets
08. Ride, Ride, Ride (Reprise)
09. The Seed
10. Forbidden Colours