坂本龍一が劇伴を手がけた映画「戦場のメリークリスマス」のサウンドトラックが180g重量アナログ盤で11月20日に限定販売される。

このサントラのアナログ盤がリリースされるのは1983年5月の初回発売以来、41年半ぶり。新たなカッティング用マスターには坂本のリイシュー作品やビョークの作品なども手がけるエンジニア、ヘバ・カードリーによる最新リマスタリングが施されている。またピーター・バラカン、小沼純一のライナーノーツを掲載したブックレットが付属する。

坂本龍一「戦場のメリークリスマス」サウンドトラック収録曲

SIDE A

01. Merry Christmas Mr. Lawrence

02. Batavia

03. Germination

04. A Hearty Breakfast

05. Before The War

06. The Seed and The Sower

07. A Brief Encounter

08. Ride, Ride, Ride (Celliers' Brother's Song)

09. The Fight

SIDE B

01. Father Christmas

02. Dismissed!

03. Assembly

04. Beyond Reason

05. Sowing The Seed

06. 23rd Psalm

07. Last Regrets

08. Ride, Ride, Ride (Reprise)

09. The Seed

10. Forbidden Colours