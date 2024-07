矢野顕子がミディよりリリースした全13作品が各種サブスクリプションサービスにて本日7月25日に配信された。

近年はマック・デマルコやクレイロがファンを公言するなど、新世代のアーティストたちからも人気を集める矢野。このたび、坂本龍一との共同プロデュースで制作した1980年発表「ごはんができたよ」、リック・マロッタ、デヴィッド・スピノザ、ウィル・リーなどの名だたるミュージシャンとニューヨークで録音した、1978年発表の初セルフプロデュース作品「ト・キ・メ・キ」、YMOのメンバーや大村憲司も参加し、「ラーメンたべたい」がシングル曲として話題になった1984年発表「オーエス オーエス」など、彼女がミディより送り出した数々の名作が全世界で聴けるようになった。

矢野顕子 サブスク解禁となる作品

「長月 神無月」(1976年)

01. あんたがたどこさ

02. あわて床屋

03. いもむし ごろごろ

04. 待ちぼうけ

05. アメフリ

06. 相合傘

07. 金太郎

08. あの町この町

09. 風太 II

10. 君が代

11. 達者でナ

12. 絹街道

13. 津軽ツアー

14. ジャイアンツを恋うる歌

「いろはにこんぺいとう」(1977年)

01. KAWAJI

02. いろはにこんぺいとう

03. 待ちくたびれて

04. ほうろう

05. 行け 柳田

06. 相合傘

07. ぽつん

08. 昨日はもう

09. 家路

10. やませ(東風)

「ト・キ・メ・キ」(1978年)

01. こどもたち

02. カタルン カララン

03. ウオーサオー

04. TWO ON THE STAGE

05. 大きな石

06. アンダンテ・カンタービレ

07. やめるわけにゃいかないわ

08. ヨ・ロ・コ・ビ

09. ト・キ・メ・キ

「東京は夜の7時」(1979年)

01. GOD'S LOYAL LOVE ~ 東京は夜の7時

02. WATER WAYS FLOW BACKWARD AGAIN

03. サッちゃん

04. 行け柳田

05. 気球にのって

06. いもむしごろごろ

07. カタルン カララン

08. ト・キ・メ・キ

09. WALK ON THE WAY OF LIFE

「ごはんができたよ」(1980年)

01. ひとつだけ

02. ぼん ぼん ぼん

03. COLOURED WATER

04. 在広東少年

05. HIGH TIME

06. DOGS AWAITING

07. TONG POO

08. 青い山脈

09. げんこつやまのおにぎりさま

10. ごきげんわにさん

11. また会おね

12. てはつたえる→てつだえる

13. ごはんができたよ

14. YOU'RE THE ONE

「ただいま。」(1981年)

01. ただいま

02. いつか王子様が

03. VET

04. ASHKENAZY WHO?

05. いらないもん

06. たいようのおなら おとうさん おとうさん ぼくがおとなになったら せんせい おかあさんのおひげ もし一億円あったら いぬ ぼくはなきみそ

07. I Sing

08. 春咲小紅

09. ROSE GARDEN

「愛がなくちゃね。」(1982年)

01. 愛がなくちゃね

02. 悲しくてやりきれない

03. What's Got In Your Eyes?

04. おいしい生活

05. みちでバッタリ

06. 女たちよ 男たちよ

07. あいするひとよ

08. Sleep On My Baby

09. Another Wedding Song

10. どんなときも どんなときも どんなときも

11. Good Night

「オーエス オーエス」(1984年)

01. おもちゃのチャチャチャ

02. HI, HI, HI

03. きょうのわたくし

04. HIGHLAND

05. SIMON SMITH AND THE AMAZING DANCING BEAR

06. ラーメンたべたい

07. 素顔

08. 終りの季節

09. GREENFIELDS

10. ASSEMBLY

11. Assemblee exercice elementaire pour la clarinette

「BROOCH」(1986年)

01. ゆめのよる

02. 小まどから

03. リンゴ

04. はこ

05. Fromm -Piety-

06. Beau Soir -Beautiful Evening-

07. Pastorale -Pastoral-

08. Vorfruhling -Earliest Spring-

09. The Owl and the Pussy-Cat

10. Chanson Francaise(French Song)

11. Chevaux de Bois -Wooden Horses-

12. Die Wetterfahne -The Vane-

13. Il Pleure dans mon Coeur -Tears Fall in my Heart-

14. Voici que le Printemps -Here is Spring-

15. Die Forelle -The Trout-

16. Der Lindenbaum -The Linden-Tree-

17. Standchen(Serenade)

18. Le Temps a Laisse son Manteau(Old Time Now His Mantle Hath Doffed)

「峠の我が家」(1986年)

01. The Girl of Integrity

02. David

03. ちいさい秋みつけた

04. 一分間

05. おてちょ。(Drop me a Line)

06. 海と少年

07. 夏の終り

08. そこのアイロンに告ぐ

09. Home Sweet Home

10. The Girl of Integrity Rare_01

11. おてちょ。(Drop me a Line)Rare_07

12. ちいさい秋みつけた RareNY_05

13. 一分間 RareNY_07

14. そこのアイロンに告ぐ OutTake_07

15. 海と少年 OutTake_10

16. David OutTake_11

「GRANOLA」(1987年)

01. わたしたち

02. 風をあつめて

03. やがて一人

04. Un Jour

05. 無風状態

06. 花のように

07. ふりむけばカエル

08. Levee Break

09. Röslein auf der heiden

10. 自転車でおいで

11. おおきいあい

「good evening Tokyo」(1988年)

01. 電話線

02. ほうろう

03. クマ

04. いもむしごろごろ

05. ちいさい秋見つけた

06. おてちょ。(Drop Me a Line)

07. わたしたち

08. ふりむけばカエル

09. 花のように

10. おおきいあい

11. また会おね

「WELCOME BACK」(1989年)

01. "It's For You"

02. しんぱいなうんどうかい(Field Day)

03. みのりのあきですよ(Autumn Song)

04. 悩む人(A Worried Girl)

05. ほんとだね。(It Will Take A Long Time)

06. How Beautiful

07. かぜのひきかた(How To Catch Cold)

08. Hard Times, Come Again No More

09. Watching You

10. Little Girl, Giant Heart