松本孝弘(B'z)がギターとプロデュースを担うバンド・TMG(Tak Matsumoto Group)が9月18日に2ndアルバム「TMG II」をリリースする。

約20年ぶりに松本、ジャック・ブレイズ(B, Vo / Night Ranger)、エリック・マーティン(Vo / Mr. Big)のオリジナルメンバーで再始動することを今年3月に発表したTMG。前作から20年ぶりとなる新作には、キャッチーなメロディが印象的な「CRASH DOWN LOVE」、ジャックが松本を思い描いて詞を書き上げた「GUITAR HERO」、そしてBABYMETALがゲスト参加してエリックと掛け合いを繰り広げる「ETERNAL FLAMES」など全10曲が収録される。

レコーディングにはGuns N' RosesやVelvet Revolverで活躍しているマット・ソーラム、B'zのレコーディングやライブサポートでもおなじみのYukihide "YT" Takiyama、2017年に松本と共作アルバム「Electric Island, Acoustic Sea」をリリースしたダニエル・ホー、松本のソロアルバム「Bluesman」にも携わったジェフ・バブコらが参加している。

アルバムはメタルフォトフレーム付きの数量限定生産盤、Blu-ray付きのPREMIUM EDITION盤、CDのみの通常盤の3形態が用意され、Blu-rayには2004年開催の全国ツアー「TMG LIVE 2004 "Dodge The Bullet”」より東京・Zepp Tokyo公演の映像を収録。2004年発表のDVD「TMG LIVE 2004 -Dodge The Bullet-」に収録されたZepp Tokyo公演のライブ映像に未公開映像を加えて再構成した内容となる。メタルフォトフレームにはメンバーのサインがプリントされる。

TMG「TMG II」収録内容

CD

・CRASH DOWN LOVE

・ENDLESS SKY

・JUPITER AND MARS

・MY LIFE

・FAITHFUL NOW

・COLOR IN THE WORLD

・ETERNAL FLAMES

・DARK ISLAND WOMAN

・GUITAR HERO

・THE GREAT DIVIDE

PREMIUM EDITION盤Blu-ray

TMG LIVE 2004 "Dodge The Bullet" at Zepp Tokyo

01. Everything Passes Away

02. I wish you were here

03. Signs of Life

04. TRAPPED

05. I Know You by Heart

06. TRAIN, TRAIN

07. RED, WHITE AND BULLET BLUES

08. BLUE -TAK'S SOLO-

09. Two of a Kind

10. WONDERLAND

11. THE GREATEST SHOW ON EARTH

12. KINGS FOR A DAY

13. NEVER GOOD-BYE

14. (You Can Still)Rock In America

15. TO BE WITH YOU

16. OH JAPAN ~OUR TIME IS NOW~