またポルノグラフィティの話なのですが、けっこう昔のカップリング曲で『Search the best way』という楽曲があるんです。アップテンポでさわやかで、歌詞もすごく励まされる内容なので、私は人生の中で転機を迎えるたびに聴いてきました。



2023年は転職を経験して、私にとって大きな変化があった年。だからこそ、今年も『Search the best way』をよく聴いていたし、心に残っています。