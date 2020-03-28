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「北海道・東北」のニュースまとめ-2020年3月

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2020年03月28日(土)

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JR東日本、山田線上米内駅内に漆工房 - 4/29リニューアルオープン

鉄道 2020/03/28 20:00

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JR東日本、津軽線の春の魅力を「津軽蟹夫」と新キャラクターでPR

鉄道 2020/03/28 19:48

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JR東日本「リゾートみのり」引退記念キャンペーン、旅行商品も発売

鉄道 2020/03/28 19:40

2020年03月24日(火)

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JR東日本「リゾートうみねこ」定期運行終了へ - 6月に団体臨時列車

鉄道 2020/03/24 17:26

2020年03月23日(月)

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JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に

鉄道 2020/03/23 20:27

2020年03月21日(土)

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三陸鉄道「さんてつアプリ」今年5月リリース、「三鉄応援機能」も

鉄道 2020/03/21 22:35

2020年03月19日(木)

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JR東日本「STATION BOOTH」首都圏3カ所＆仙台駅内2カ所で順次開業

鉄道 2020/03/19 19:48

2020年03月12日(木)

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JR東日本、五能線鶴泊駅の新駅舎が完成 - 鶴のモチーフをデザイン

鉄道 2020/03/12 18:30

2020年03月11日(水)

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JR北海道、北海道新幹線の全トンネルで3/25から携帯電話が使用可能

鉄道 2020/03/11 17:48

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JR北海道、特急列車の減便など実施へ - 新型コロナウイルスの影響

鉄道 2020/03/11 15:51

2020年03月10日(火)

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叡山電鉄「三陸鉄道カラー」車両の運行期間を延長、引き続き応援

鉄道 2020/03/10 20:01

2020年03月07日(土)

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鉄道ニュース週報 第215回 山形新幹線「つばさ」高速化、新トンネル構想はどうなった?

鉄道 2020/03/07 07:00

2020年03月03日(火)

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JR東日本、山形新幹線の福島駅アプローチ線新設工事 - 上下別線に

鉄道 2020/03/03 16:57

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JR東日本、山形新幹線の新型車両E8系を新造 - 2022年9月以降に落成

鉄道 2020/03/03 15:18

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【随時更新】高校野球、代替大会の開催予定は？　甲子園中止に伴う各都道…

2020/05/25 09:22

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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選

テレビ 2020/05/05 06:00

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日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!

グルメ 2020/04/23 10:24

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JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に

鉄道 2020/04/17 18:12

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過去最高の“逸材”揃い!?　北海道・東北地区の「ドラフト候補」

2020/04/17 07:09

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ

鉄道 2020/04/16 22:16

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函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に

鉄道 2020/04/16 16:47

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JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も

鉄道 2020/04/16 16:39

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JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設

鉄道 2020/04/15 18:28

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JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ

鉄道 2020/04/15 17:41

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