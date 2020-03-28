「北海道・東北」のニュースまとめ-2020年3月
2020年03月28日(土)
JR東日本、山田線上米内駅内に漆工房 - 4/29リニューアルオープン
鉄道 2020/03/28 20:00
JR東日本、津軽線の春の魅力を「津軽蟹夫」と新キャラクターでPR
鉄道 2020/03/28 19:48
JR東日本「リゾートみのり」引退記念キャンペーン、旅行商品も発売
鉄道 2020/03/28 19:40
2020年03月24日(火)
JR東日本「リゾートうみねこ」定期運行終了へ - 6月に団体臨時列車
鉄道 2020/03/24 17:26
2020年03月23日(月)
JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に
鉄道 2020/03/23 20:27
2020年03月21日(土)
三陸鉄道「さんてつアプリ」今年5月リリース、「三鉄応援機能」も
鉄道 2020/03/21 22:35
2020年03月19日(木)
JR東日本「STATION BOOTH」首都圏3カ所＆仙台駅内2カ所で順次開業
鉄道 2020/03/19 19:48
2020年03月12日(木)
JR東日本、五能線鶴泊駅の新駅舎が完成 - 鶴のモチーフをデザイン
鉄道 2020/03/12 18:30
2020年03月11日(水)
JR北海道、北海道新幹線の全トンネルで3/25から携帯電話が使用可能
鉄道 2020/03/11 17:48
JR北海道、特急列車の減便など実施へ - 新型コロナウイルスの影響
鉄道 2020/03/11 15:51
2020年03月10日(火)
叡山電鉄「三陸鉄道カラー」車両の運行期間を延長、引き続き応援
鉄道 2020/03/10 20:01
2020年03月07日(土)
鉄道ニュース週報 第215回 山形新幹線「つばさ」高速化、新トンネル構想はどうなった?
鉄道 2020/03/07 07:00
2020年03月03日(火)
JR東日本、山形新幹線の福島駅アプローチ線新設工事 - 上下別線に
鉄道 2020/03/03 16:57
JR東日本、山形新幹線の新型車両E8系を新造 - 2022年9月以降に落成
鉄道 2020/03/03 15:18
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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選
テレビ 2020/05/05 06:00
日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!
グルメ 2020/04/23 10:24
JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に
鉄道 2020/04/17 18:12
過去最高の“逸材”揃い!? 北海道・東北地区の「ドラフト候補」
2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41