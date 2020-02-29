「北海道・東北」のニュースまとめ-2020年2月
2020年02月29日(土)
JR東日本仙台支社「線路設備モニタリング装置」営業列車に順次導入
鉄道 2020/02/29 17:34
JR東日本、磐越東線上り始発列車が区間運休 - 代行バス期間は4年間
鉄道 2020/02/29 17:05
JR東日本「泉外旭川駅」奥羽本線秋田～土崎間の新駅、駅名が決定
鉄道 2020/02/29 10:21
JR北海道、AIR DO・Peachとのタイアップ乗車券は2020年度も継続へ
鉄道 2020/02/29 10:07
JR北海道、特急「すずらん」に「えきねっとトクだ値」4/1から設定
鉄道 2020/02/29 09:48
2020年02月26日(水)
東武鉄道6/6ダイヤ改正、「大樹」増発「リバティ会津」速達性向上
鉄道 2020/02/26 18:19
2020年02月22日(土)
北海道新幹線で鮮魚と海鮮弁当を直送 - 東京駅で3月に販売イベント
鉄道 2020/02/22 21:46
2020年02月17日(月)
JR東日本E721系、快速「あいづ」指定席車両に試乗 - 3/14デビュー
鉄道 2020/02/17 17:32
2020年02月15日(土)
JR北海道「花たび そうや」号に食事付きプラン - 沿線の食材を使用
鉄道 2020/02/15 20:42
JR北海道「札沼線4町号」廃止予定区間で最後の団体臨時列車を運転
鉄道 2020/02/15 20:33
2020年02月12日(水)
「北海道＆東日本パス北海道線特急オプション券」2020年も発売へ
鉄道 2020/02/12 17:21
「北海道＆東日本パス」2020年も発売、快速・普通列車など乗り放題
鉄道 2020/02/12 16:57
2020年02月11日(火)
日高本線の不通区間を含む全29駅を収録『北の駅舎物語 第3巻』発売
鉄道 2020/02/11 23:31
JR北海道、特急「おおぞら」「とかち」に「お先にトクだ値」設定
鉄道 2020/02/11 23:15
JR北海道、5月廃止の新十津川駅を団体臨時列車で訪ねるツアー実施
鉄道 2020/02/11 23:01
函館市電がスマホ乗車券を発売 - 11事業者が参画するMaaS実証実験
鉄道 2020/02/11 22:39
2020年02月10日(月)
東急旧5000系「青ガエル観光案内所」6月上旬に秋田県大館市へ移設
鉄道 2020/02/10 18:55
2020年02月07日(金)
「青春18きっぷ」と併用「北海道新幹線オプション券」2020年も発売
鉄道 2020/02/07 16:46
2020年02月06日(木)
JR東日本、常磐線の全線再開へ富岡～夜ノ森間で異常時対応総合訓練
鉄道 2020/02/06 14:58
2020年02月05日(水)
JR東日本「TRAIN SUITE 四季島」2020年度10～11月期の申込受付開始
鉄道 2020/02/05 19:20
2020年02月04日(火)
JR東日本「仙台圏における観光型MaaS」実証実験を実施 - 2/29まで
鉄道 2020/02/04 18:10
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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選
テレビ 2020/05/05 06:00
日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!
グルメ 2020/04/23 10:24
JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に
鉄道 2020/04/17 18:12
過去最高の“逸材”揃い!? 北海道・東北地区の「ドラフト候補」
2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41