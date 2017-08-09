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「アルファロメオ」の最新情報・話題まとめ

アルファロメオの最新ニュース・コラムを紹介します。

2018年06月25日(月)

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アルファロメオ初のSUV「ステルヴィオ」日本導入--400台限定記念モデル発売

車とバイク 06/25 19:51

2018年05月11日(金)

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アルファロメオ、新型SUV「ステルヴィオ」国内導入にあわせ限定車を発表

車とバイク 05/11 12:23

2018年02月21日(水)

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アルファロメオ「ジュリア クアドリフォリオ・カルボニオ」発売

車とバイク 02/21 19:16

2018年01月14日(日)

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アルファロメオ「ジュリア ヴェローチェ」右ハンドル・FR仕様追加

車とバイク 01/14 16:25

2017年11月09日(木)

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日本に専売店60店舗? 「ジュリア」発表のアルファロメオが強気な理由

ビジネス 11/09 07:30

2017年09月07日(木)

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「ステルヴィオ」アルファロメオ初のSUV日本初公開 - 1年以内に国内発売へ

車とバイク 09/07 11:59

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アルファロメオ、新型「ジュリア」最上級モデルの価格1,132万円! 画像28枚

車とバイク 09/07 10:13

2017年09月06日(水)

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アルファロメオ「ジュリア」新型スポーツサルーン10/14日本発売 - 写真68枚

車とバイク 09/06 16:08

2017年08月09日(水)

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アルファロメオ新型「ジュリア」9/6発表へ - 初代の血統受け継ぎつつ新設計

車とバイク 08/09 21:09

2017年07月28日(金)

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アルファロメオ「ジュリエッタ ヴェローチェ・クオーレロッソ」限定車発売

車とバイク 07/28 12:31

2017年04月27日(木)

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アルファロメオ「4C」に創業107周年記念の特別仕様車、5月から期間限定受注

車とバイク 04/27 11:26

2017年02月10日(金)

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アルファロメオ"4C""ジュリエッタ"など全ラインアップをマイナーチェンジ!

車とバイク 02/10 15:33

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