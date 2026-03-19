アルファロメオが新型「トナーレ」発表! どんなクルマか実車で確認

アルファロメオはSUV「トナーレ」のマイナーチェンジモデルを発表した。フロントデザインの改良やグレードの追加などで魅力が向上したトナーレの実車を確認し、新型の特徴や投入の狙いなどを探ってみた。

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顔つきが大胆に発展?

「トナーレ」はアルファロメオのミドルサイズSUVだ。日本市場では2023年に発売となった。パワートレインはマイルドハイブリッド(MHEV)で、1.5Lエンジンを搭載する。

今回のマイナーチェンジで最も大きく変わった部分はフロントデザインだ。アルファロメオを象徴する盾形グリル(スクデット)は、世界33台限定で登場した「トレンタトレ ストラダーレ」(33ストラダーレ)からインスピレーションを得た大胆なグリルに変更。立体感と存在感が増した。

盾形グリルの左右には「アゾレ」(Asole)と呼ばれる4つの開口部を採用。バンパーのエアインテーク(空気取入口)も拡大するなどして吸気や空力特性を大幅に向上させ、ラジエーターの冷却効率を引き上げている。

ボディの横幅(トレッド＝左右タイヤ間の距離)を左右に4mmずつ伸ばしたことも、フロントの迫力向上に貢献している。全長は10mm短縮し、理想的なサイズ感にさらに磨きをかけたとのことだ。

パワートレインは1.5Lのガソリンエンジンと48Vのモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを採用。エンジンとモーターの最高出力はそれぞれ160PS、20PS、最大トルクはそれぞれ240Nm、55Nmを発揮する。エンジン制御を見直すことで、0-100km/h加速は8.8秒から8.5秒へと短縮。加速は滑らかになり、全体の走行性能が向上しているという。

グレード追加で手が届きやすくなる?

新型トナーレを日本市場に投入する狙いはどこにあるのか。担当者は次のように話す。

「アルファロメオは日本市場において、前年比171％の成長を達成しました。ステルヴィオ、ジュニアなどのSUVはもちろん、限定モデルを含めた全モデルの販売が非常に好調です。トナーレについてはデザイン、性能、品質をさらに進化させ、戦略的に日本市場を攻めていきます。ブランド哲学である『感情の力』を再定義し、ドライバーとの対話や心が震える体験を重視する価値を提供していきます」

内装はシフトレバーをスイッチ式とするなど小規模な変更にとどめた

従来は単一グレードだったトナーレだが、今回のマイナーチェンジではエントリーグレード「スプリント」と上級グレード「ヴェローチェ」の2グレードに構成を変更。価格はスプリントが599万円、ヴェローチェが653万円となる。

スプリントはファブリックシートや18インチホイールを装備し、必要な要素をバランスよく備えている。エントリーグレードとはいっても、アルファロメオらしさを存分に味わえる内容となっているようだ。

一方のヴェローチェは、三つ葉デザインを取り入れた20インチホイールやレザーシートなどを装備し、走りと快適性を融合している。

ボディカラーは新たに新色「モンツァ グリーン」を加えた5色展開。シートにはナチュラルレザーの「レッド」を追加した。担当者はボディカラーや内装のバリエーションを増やすことで、「選択肢を増やし、多くのユーザーに選ぶ楽しさをお届けしたい」と話す。

品質向上については、工場での生産工程でボディの塗装を360度スキャンするカメラシステム「イーグルアイ」を初導入している。組み付け精度などでの厳しい検査基準を設け、完成検査でも新しい検査ツールを導入するなどして品質向上を図っている。

グレードとボディカラーの追加、品質向上で魅力が増したトナーレ。受注生産とはなるが、エントリーグレードのスプリントが追加となったことで選択肢が広がり、購入のハードルが下がることも期待できる。

新型「トナーレ」と同時に発表された限定車「ジュリア クアドリフォリオ コレッツィオーネ」。日本では11台限定で価格は1,963万円

「センピオーネ ホワイト」と「ブラックルーフ」をまとったスポーツコンパクトSUV「ジュニア」の限定車「イブリダ エディツィオーネ ビアンコ」もお披露目。120台限定で499万円だ

【フォトギャラリー】アルファロメオ「トナーレ」