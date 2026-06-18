面接では、限られた時間の中で相手を理解しようとするため、表情や態度からさまざまなことを読み取ろうとしてしまうものです。

しかし、見えているものが必ずしも真実とは限りません。緊張しているように見えても実はそうではなかったり、不機嫌そうに見えても別の理由があったりすることもあります。

思い込みや勘違いは、面接の場でも意外と起こりやすいようです。

本シリーズではマイナビが実施した「大学生 活動実態調査」から、就活生たちの実体験をもとにしたエピソードを紹介します。

さて、今回のやらかしは……。

苦悶

トイレを我慢してたらその表情にも納得

＼爆笑! 就活エピソード／

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面接では、つい相手の表情や態度から気持ちを想像してしまうもの。しかし、その理由を勝手に決めつけるのは早計かもしれません。見た目だけでは分からない事情がある――そんなことを感じさせるエピソードでした。

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名