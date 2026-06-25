内定の連絡を受けると、ほっと一安心する人も多いのではないでしょうか。

しかし、入社してから後悔しないためには、企業について調べることも大切です。近年は口コミサイトなどで実際に働いた人の声を確認できるようになり、給与や働き方、職場の雰囲気などを事前に知ることもできるようになりました。

とはいえ、良い評価もあれば厳しい評価もあり、どこまで信じればいいのか悩んでしまうこともあるようです。

本シリーズではマイナビが実施した「大学生 活動実態調査」から、就活生たちの実体験をもとにしたエピソードを紹介します。

さて、今回のやらかしは……。

評判

＼爆笑! 就活エピソード／

✅「社員のウソ」を見破った瞬間

✅早すぎ……人事部からのメール

✅履歴書を生成AIで作成した結果

喜んでいたはずが、口コミを見て一気に不安に……。入社前だからこそ知れた情報に、複雑な気持ちになってしまうのでした。

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名