就職活動では、面接が終わった後も気が抜けません。

「いつ結果が来るのだろう」「もしかして見落としている?」と、メールを何度も確認した経験がある人も多いのではないでしょうか。

企業によって選考結果の通知方法やタイミングは異なるため、知らないうちに思い込みや勘違いが生まれてしまうこともあります。

本シリーズではマイナビが実施した「大学生 活動実態調査」から、就活生たちの実体験をもとにしたエピソードを紹介します。

さて、今回のやらかしは……。

未着

サイレントはいやだー

＼爆笑! 就活エピソード／

✅「社員のウソ」を見破った瞬間

✅早すぎ……人事部からのメール

✅履歴書を生成AIで作成した結果

待ち続けるより、結果がわかった方が気持ちを切り替えられるもの。たとえ残念な結果でも、連絡を受けられる方があとくされはないのかもしれません。

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名