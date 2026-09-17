仕事でもすっかり身近になったチャットでのコミュニケーション。特に絵文字は、文章だけでは伝わりにくいニュアンスを補える便利な存在です。

一方、Z世代にとってはごく普通の絵文字の使い方でも、上の世代からすると「そういう意味で使うの!?」と驚くことも。職場で交わされる短いメッセージにも、思わぬジェネレーションギャップが隠れているようです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代とのチャットでのやりとりについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「『さっきの件、大丈夫?』Z世代から返ってきた絵文字は？」

先輩がZ世代の後輩に、「さっきの件、大丈夫?」とチャットで連絡しました。

すると、後輩からは文章ではなく、ある絵文字が返信されます。それを見た先輩は、「これは……どういう意味?」と困惑してしまいました。

さて、どのような絵文字が返ってきたのでしょうか?

① 「ぺこり」とお辞儀する人の絵文字

② 泣き笑いする顔の絵文字

③ 目をうるうるさせた顔の絵文字

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✅先輩が思わず困惑、Z世代の後輩から返ってきた"絵文字"とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代とのチャット、難しすぎ問題

仕事でも当たり前になったチャットですが、短い文章や絵文字だけのやりとりでは、相手の意図を読み取るのが難しいことも。特に世代が違えば、「この絵文字、どういう意味……？」と頭を悩ませる場面もあるかもしれません。

Z世代にとっては何気ない使い方でも、上の世代には思わぬ意味に見えることも。たったひとつの絵文字から始まる"解読タイム"も、今どきの職場ならではのジェネレーションギャップなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 泣き笑いする顔の絵文字 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!