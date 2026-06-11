面接では、志望動機や自己PRだけでなく、面接官の表情や反応が気になるという人も少なくありません。

限られた時間の中で企業を見極めようとするあまり、ちょっとした仕草や雰囲気から「どんな会社なのだろう」と想像を巡らせてしまうこともあります。

しかし、第一印象だけで判断すると、思わぬ勘違いにつながることも――。

本シリーズではマイナビが実施した「大学生 活動実態調査」から、就活生たちの実体験をもとにしたエピソードを紹介します。

さて、今回のやらかしは……。

表情

学生から見れば、面接官もまた会社を知るための大切な情報源です。疲れ切った様子を目にすると、「この会社で働いたら自分もこうなるのだろうか」と、不安になってしまうのも無理はありません。

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名