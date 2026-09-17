「どうして私ばかり?」

そんな思いを抱えながら働いている人は決して少なくありません。

雇用者のうち4割近くが「非正規雇用」だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、待遇差やキャリア形成の不安、周囲の何気ない一言に傷つく瞬間など、当事者でなければ見えにくい苦しさもあります。非正規という立場ゆえに声をあげにくく、理不尽を飲み込むしかない─。そうした経験が積み重なることで「本当にこのままでいいのかな…」と自問する人もいるのではないでしょうか。

一方、ずっと正社員で働いていると、こうした苦悩をはじめとする非正規雇用の実情を知る機会が少なく「自分とは関係ない話」として受け止めがちです。しかし、非正規雇用をめぐる問題は社会課題の一つであり、正社員にとっても決して他人事ではありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介します。自分と似た境遇の声に触れることで救われる人もいれば、これまで気づかなかった視点にハッとする人もいるはずです。ぜひそれぞれの視点で受け取ってみてください。

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派遣から正社員になって知った、「バックレ」の常識とは…

今回のアンケートにあったのが、「派遣のときは同じ派遣の中にバックレる人が多かったのでそれが普通の感覚になっていたが、正社員では珍しいことだと正社員になって知った」という声。もちろん一概には言えませんが、確かに派遣社員は正社員と比べて突然仕事に来なくなるケースが起こりやすい面はあるかもしれません。

ただ、それを派遣社員の責任感の問題だけで片付けてしまうのは違うのではないでしょうか。待遇差や周囲の関わり方など、さまざまな要因から「逃げ出したい」と感じる環境が生まれやすくなっている可能性もあります。なぜそこまで追い込まれたのかにもきちんと目を向け、雇用形態にかかわらず働き続けやすい職場を作ることが企業側には求められるでしょう。

非正規雇用を取り巻く環境の変化

働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあり、「働きやすくなった」と感じている人もいます。実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

しかしその一方で、「まだ何も変わっていない」と感じる人がいるのも事実です。制度ができても現場での理不尽や違和感がすぐに消えるわけではありません。

本連載では今後も当事者の声をもとに、非正規雇用のリアルを紹介していきます。あなたの働く環境と重ねながら、自身のキャリアやこれからの職場のあり方を考えるきっかけにしてみませんか。

調査時期: 2025年12月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート