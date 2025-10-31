映画「トランスフォーマー」シリーズは、自動車や飛行機などの機械からロボットに変形する金属生命体が登場するSFアクション映画です。アメリカで大ヒットした日本生まれのおもちゃ「トランスフォーマー」が基になっており、2007年公開の『トランスフォーマー』を皮切りに、2025年までにスピンオフ作品を含め全8作品が公開されています。

この記事では、映画「トランスフォーマー」シリーズ全作品の見る順番を時系列とともに解説します。各作品のあらすじ・キャストも紹介しますので、ぜひご一読ください。

映画「トランスフォーマー」シリーズを見る順番

映画「トランスフォーマー」シリーズを見るにあたり、公開順と時系列を確認しておきましょう。まず、公開順は以下の通りです。

映画「トランスフォーマー」シリーズの公開順

『トランスフォーマー』(2007年公開) 『トランスフォーマー/リベンジ』(2009年公開) 『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』(2011年公開) 『トランスフォーマー/ロストエイジ』(2014年公開) 『トランスフォーマー/最後の騎士王』(2017年公開) 『バンブルビー』(2018年公開) 『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023年公開) 『トランスフォーマー/ONE』(2024年公開)

続いて時系列は以下の通りです。

映画「トランスフォーマー」シリーズの時系列

『トランスフォーマー/ONE』(2024年公開) 『バンブルビー』(2018年公開) 『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023年公開) 『トランスフォーマー』(2007年公開) 『トランスフォーマー/リベンジ』(2009年公開) 『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』(2011年公開) 『トランスフォーマー/ロストエイジ』(2014年公開) 『トランスフォーマー/最後の騎士王』(2017年公開)

2024年公開の『トランスフォーマー/ONE』が時系列的に最も古く、2018年公開の『バンブルビー』がその次に古い時代の作品となっています。

映画「トランスフォーマー」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、映画「トランスフォーマー」シリーズは基本的に公開順で見ることをおすすめします。

時系列としては、上述のように『トランスフォーマー/ONE』が最も古い作品になり、「トランスフォーマー」が地球にやってくる前、メインキャラクターであるオプティマスプライムが故郷の惑星サイバトロンで暮らしていた若き日を描いています。次に古いのは、1987年を舞台に設定している『バンブルビー』です。2023年公開の『トランスフォーマー/ビースト覚醒』は、『バンブルビー』後の1994年のニューヨークが舞台となっています 。

その他に公開済みの5作品については、1～3作目の3作品、4作目と5作目の2作品で主人公は違いますが、登場人物や内容につながりがあり、公開順=時系列という形になっています。ぜひ公開順でお楽しみください。

映画「トランスフォーマー」シリーズのあらすじ・キャスト

ここからは、2024年終了時点で公開されている映画「トランスフォーマー」シリーズ8作品のあらすじやキャストを紹介します。

『トランスフォーマー』

あらすじ

かつてサイバトロンという惑星に、金属生命体トランスフォーマーが生活していた。だが、「オールスパーク」という物質を巡り、善の種族・オートボットと悪の種族・ディセプティコンの争いが起こり、星は荒廃する。彼らは戦いの中、宇宙のかなたに消えたオールスパークを求め故郷を離れていった。それから長い月日がたち、オールスパークが地球にあることが発覚。ディセプティコンのリーダー・メガトロンが地球にやってきた。

ある日、アメリカに住む16歳のサムは、購入した中古のカマロがロボットに変形する様を目撃。このカマロは実はトランスフォーマーで、バンブルビーという名のオートボットだったのだ。サムはやがて、オートボットとディセプティコンの激しい戦いに巻き込まれていく……。

出演/シャイア・ラブーフ、ミーガン・フォックス、ジョシュ・デュアメル、タイリース・ギブソン、レイチェル・テイラー、アンソニー・アンダーソン

監督/マイケル・ベイ

公開年/2007年

おすすめポイント・見どころ

・「車がロボットに変身する。ロボットアニメが大好きだった世代なのでおもしろかった。シリーズものはやはり第1作目が1番よい」(女性61歳)

・「記念すべき第1作目ということもありますが、初めて見たトランスフォームシーンのリアルさに度肝を抜かれました」(男性29歳)

・「子どもの頃、おもちゃで変形させたロボット遊びが大画面で再現されており、とってもおもしろかったです」(男性53歳)

・「車がロボットに変わるシーンが緻密な映像だったので、感動した記憶があります」(男性57歳)

・「最初の作品でトランスフォームが格好よかった」(女性49歳)



『トランスフォーマー/リベンジ』

あらすじ

2年前のオートボットの勝利により、ディセプティコンの脅威は去ったかと思われた。しかし、さらに残忍な仲間を引き入れ、数も増したディセプティコンの集団が再び地球にあらわれたのだ。オートボットのリーダー・オプティマスは、かつてディセプティコンと戦った軍人館で結成した特殊部隊NESTと協力し、ディセプティコンに立ち向かう。

一方、大学生となったサムにも問題が起きていた。強力なエネルギーを持つ「キューブ」の欠片に触れてしまったことで、肉体に変化が生じて……。

出演/シャイア・ラブーフ、ミーガン・フォックス、ジョシュ・デュアメル、タイリース・ギブソン、ジョン・タトゥーロ、ケビン・ダン

監督/マイケル・ベイ

公開年/2009年

おすすめポイント・見どころ

・「シリーズ作品で1番迫力があってキャストが素晴らしく、格好よかったので気に入っています」(女性33歳)

・「内容が印象的で周囲でも人気の作品だった」(女性38歳)

・「ストーリーに意外性がありおもしろかった」(男性30歳)

・「10代の頃に見て、印象に残っている」(男性29歳)

・「シリーズの中でも特に白熱していた」(男性20歳)



『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』

あらすじ

初めて人類が月に足を踏み入れた1969年の月面着陸。実は、この着陸は、月の裏側であるものが発見されたことによって行われた特別な調査だった。その真相が政府により隠蔽されてから40年が過ぎた現代。これまで2度もオートボットたちとともに地球の危機を救い、彼らと関係を深めてきたサムは、なかなか就職が決まらずにいた。不況の中、ようやくシカゴの企業に仕事が決まったものの、彼は再びディセプティコンから襲われることになり……。

出演/シャイア・ラブーフ、ジョシュ・デュアメル、ジョン・タトゥーロ、タイリース・ギブソン、ロージー・ハンティントン＝ホワイトレイ、パトリック・デンプシー

監督/マイケル・ベイ

公開年/2011年

おすすめポイント・見どころ

・「どれもおもしろいけれど、シリーズの中で全体的に1番おもしろいと思いました」(女性44歳)

・「キャスト、脚本、ストーリーが非常によかった」(男性55歳)

・「シリーズクライマックスの派手な作品」(男性63歳)

・「とても興奮してワクワクしながら見た」(男性42歳)

・「戦闘シーンがシリーズの中で1番激しい」(男性55歳)



『トランスフォーマー/ロストエイジ』

あらすじ

シカゴを舞台に繰り広げられたトランスフォーマーたちの激闘から数年後。トランスフォーマーは、政府の取り締まりの対象となっており、彼らは人間に見つからないよう息をひそめていた。そんなある日のこと、娘のテッサと2人で暮らす発明家・ケイドは、安く手に入れた古いトラックが、実はオートボットのオプティマスが変形していたものだったと知る。政府の秘密組織KSIは、オプティマスを力ずくで回収しようとするのだが……。

出演/マーク・ウォールバーグ、ニコラ・ペルツ、スタンリー・トゥッチ、ソフィア・マイルズ、ジャック・レイナー、リー・ビンビン

監督/マイケル・ベイ

公開年/2014年

おすすめポイント・見どころ

・「いろいろなトランスフォーマーが見られた」(男性50歳)

・「シリーズの中で1番おもしろかった」(男性43歳)

・「また見たいと思うおもしろさがあった」(男性40歳)

・「メカニカルな部分が楽しめる」(男性52歳)

・「ストーリーがよかった」(男性47歳)



『トランスフォーマー/最後の騎士王』

あらすじ

オプティマスが、トランスフォーマーの創造主と呼ばれる存在の計画を阻止するため、宇宙へ旅立ってから数年。地球ではバンブルビーがオートボットのリーダーとなり、ディセプティコンと戦っていた。ケイドは、バンブルビーたちとともに行動する中、謎の人物・バートン、孤児のイザベラ、大学教授のヴィヴィアンと出会う。彼らは、オートボットと力を合わせ人類の危機に立ち向かおうとするが、創造主が送り込んだ強力な敵があらわれ……。

出演/マーク・ウォールバーグ、ローラ・ハドック、ジョシュ・デュアメル、ジョン・タトゥーロ、スタンリー・トゥッチ、イザベラ・モナー

監督/マイケル・ベイ

公開年/2017年

おすすめポイント・見どころ

・「アクションと臨場感がとてつもなくすごかった」(女性68歳)

・「迫力があったので見ていておもしろかった」(女性58歳)

・「ストーリー性があり、おもしろかった」(男性34歳)

・「おもしろくて、また見たいと思った」(男性48歳)

・「かなり感動して泣きました」(男性32歳)



『バンブルビー』

あらすじ

1987年、18歳の少女チャーリーは、父を亡くし、田舎の町で孤独な生活を送っていた。ある日、彼女は廃車置き場でボロボロになった黄色い車を見つける。それは普通の自動車ではなく、実は宇宙から来た金属生命体が変形したものだった。チャーリーは、何かを怖がっておびえているその生命体に「バンブルビー(黄色い蜂)」と名前をつけ、温かく接する。2人が交流を深めていく一方で、バンブルビーを狙う凶悪な敵が近づきつつあった……。

出演/ヘイリー・スタインフェルド、ジョン・シナ、ホルヘ・レンデボルグ・Jr.、ジェイソン・ドラッカー、パメラ・アドロン、スティーブン・シュナイダー

監督/トラビス・ナイト

公開年/2018年

おすすめポイント・見どころ

・「主人公のバンブルビーが単なるロボットではなく、人間味があること」(男性54歳)

・「これはとてもおもしろかった。何度見ても楽しめる映画だった」(女性62歳)

・「映像がきれいで、昔を思い出すような雰囲気がよかった」(男性73歳)

・「ストーリーがユニークだった」(男性35歳)

・「バンブルビーが好きなので」(男性50歳)



『トランスフォーマー/ビースト覚醒』

あらすじ

オプティマスプライムが地球に飛来して間もない1994年。元軍人の青年・ノアはひょんなことから銀色のポルシェから変形するオートボット・ミラージュと出会う。時を同じくして、惑星サイズの規格外な生命体「ユニクロン」が地球を目指していた。あらゆる星を食べつくす「最凶の敵」に立ち向かうべく、プライムは仲間たちを募る。そこへ、かつて「ユニクロン」たちに故郷の惑星を滅ぼされた獣型トランスフォーマー「マクシマル」が現れる……。

出演/アンソニー・ラモス、ドミニク・フィッシュバック、ルナ・ローレン・ベレス、ディーン・スコット・バスケス

監督/スティーヴン・ケイプル・Jr

公開年/2023年

『トランスフォーマー/ONE』

あらすじ

サイバトロン星の地下都市で働くオライオンパックスとD-16は、親友のロボット同士。彼らは助けを求めるメッセージを受け取り、B-127(バンブルビー)、エリータ-1とともにそのメッセージの座標へと向かう。そこで彼らはトランスフォーム能力を手にいれる。しかし、彼らの関係性は徐々に変化していき……。後にオプティマスプライムとなるオライオンパックスと、彼の宿敵・メガトロンとなるD-16の若き日の物語。

出演/クリス・ヘムズワース、ブライアン・タイリー・ヘンリー、スカーレット・ヨハンソン、キーガン＝マイケル・キー、スティーヴ・ブシェミ、ローレンス・フィッシュバーン

監督/ジョシュ・クーリー

公開年/2024年

「トランスフォーマー」とは

「トランスフォーマー」とは、車や兵器などに姿を変えること(トランスフォーム)が可能な超ロボット生命体の総称です。宇宙のさまざまな惑星に進出しており、その地の環境に適応するためその惑星の機械に擬態する能力を持つ。自身の意思を持ち、言語能力も有しているためトランスフォーマー同士で意思の疎通が可能。

トランスフォーマーのほとんどは機械惑星「サイバトロン」において、「創造主」と呼ばれる異星人に生み出された。「サイバトロン」では古くからオートボット(サイバトロン)とディセプティコン(デストロン)と呼ばれる2つの種族が対立し、長きにわたって争いを繰り広げていた。

オートボット(サイバトロン)

「オートボット(サイバトロン)」は正義や平和を信条とするトランスフォーマー。優れた判断力と強大な敵にもひるまない勇敢さを持ち、大型トラックに擬態する「オプティマス・プライム 」をリーダーとする。

【主要なオートボットメンバー】

オプティマス・プライム 地球にやってきた「オートボット」総司令官。闘争心にあふれた知的なキャラクターで、多くのオートボットから信頼を得ている。赤と青の配色が印象的な大型トレーラートラックにトランスフォームする。 バンブルビー オプティマスを慕うオートボット。陽気で明るい性格だが、ある事情から言葉を発することができない。黄色のカマロやフォルクスワーゲンビートルにトランスフォームする。 アイアンハイド オプティマスの盟友で、オートボットの武器担当をしている技術兵。渋い雰囲気の戦闘のプロフェッショナル。黒のピックアップトラックにトランスフォームする。 ラチェット オートボットの軍医で科学者。仲間の修理を担当しているが、戦闘時にはディセプティコンと戦うことも。ライムイエローのレスキュー車にトランスフォームする。 サイドスワイプ オートボットの戦闘員。足首がタイヤになっており、高い機動力を生かした戦闘を行う。シボレー・コルベットスティングレイにトランスフォームする。 ディーノ 透明化能力を持ったオートボット。赤いフェラーリにトランスフォームする。イタリア語訛りのしゃべり方が特徴。

ディセプティコン(デストロン)

「ディセプティコン(デストロン)」は破壊や支配を好むトランスフォーマー。圧倒的な怪力と残忍な性格の持ち主で、エイリアンジェットなどに擬態する「メガトロン」をリーダーとする。

【主要なディセプティコンメンバー】

メガトロン 破壊大帝の異名を持つディセプティコンのリーダー。戦闘力、知力、体力などが非常に高く、オートボットを苦しめている。禍々しい造形で、人間界には存在しないトラックなどに変身する。 スタースクリーム ディセプティコンのナンバー2的存在で、姑息な性格。ガトリング砲やミサイルなどを内包しており、空中からの攻撃を得意とする。ステルス戦闘機F-22にトランスフォームが可能。 サウンドウェーブ ディセプティコンの幹部で、メガトロンに心酔している。顔をゴーグルなどで覆っているため、感情がわかりにくい。 ショックウェーブ ディセプティコンの科学者で、メガトロンに匹敵する戦闘力を有している。エイリアンタンクに変身する。 ザ・フォールン ディセプティコンの創始者で、メガトロンの師に当たる存在。古代エジプトのファラオのような造形をしている。

「トランスフォーマー」シリーズの魅力

「トランスフォーマー」 シリーズの最大の魅力は、変身するトランスフォーマーたちの姿でしょう。自動車やバイク、戦闘機などの金属製の乗り物のさまざまなパーツが高速で変形し組み替えられ、巨大ロボットへとトランスフォームしていきます。CGなどの映像技術の進化により、シームレスでリアリティあふれる変身シーンが堪能できるようになりました。

また、監督・製作などを手がける「破壊王」マイケル・ベイによる大迫力の爆発シーンや、息をもつかせぬアクションシーンなども見どころたっぷり。トランスフォーマー一人ひとりもキャラクターが立っているため、シリーズを見るごとにキャラクターへの愛着も湧いてくる、娯楽映画としての完成度がとにかく高いシリーズとなっています。

映画「トランスフォーマー」シリーズが視聴できる動画配信サービス

映画「トランスフォーマー」シリーズを初めて見るという方や、最新作公開を前に一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年10月時点で映画「トランスフォーマー」シリーズが見られる主な動画配信サービスと、見られる作品をまとめました。

Amazon・プライム・ビデオ

『トランスフォーマー』

『トランスフォーマー/リベンジ』

『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』

『トランスフォーマー/ロストエイジ』

『トランスフォーマー/最後の騎士王』

『バンブルビー』

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』

『トランスフォーマー/ONE』

U-NEXT

『トランスフォーマー』

『トランスフォーマー/リベンジ』

『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』

『トランスフォーマー/ロストエイジ』

『トランスフォーマー/最後の騎士王』

『バンブルビー』

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』

『トランスフォーマー/ONE』

Hulu

『トランスフォーマー』

『トランスフォーマー/リベンジ』

『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』

『トランスフォーマー/ロストエイジ』

『トランスフォーマー/最後の騎士王』

『バンブルビー』

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』

『トランスフォーマー/ONE』

Netflix

『トランスフォーマー』

『トランスフォーマー/リベンジ』

『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』

『トランスフォーマー/ロストエイジ』

『トランスフォーマー/最後の騎士王』

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』

ディズニープラス

『トランスフォーマー』

『トランスフォーマー/リベンジ』

『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』

『トランスフォーマー/ロストエイジ』

『トランスフォーマー/最後の騎士王』

『バンブルビー』

特にU-NEXTは31日間の無料トライアル期間という特典があります。お得に「トランスフォーマー」シリーズを視聴したいという方は、 U-NEXTで見るとよいでしょう。

映画「トランスフォーマー」シリーズの作品を見る順番を紹介しました

作品を重ねるごとに、より美しく滑らかに動き、複雑化していくトランスフォーマーたちの見事な変形。「ハリウッドの破壊王」とも呼ばれているマイケル・ベイ監督がこだわった大迫力のアクション、戦闘シーン。人間側、トランスフォーマー側ともにさまざまな魅力あるキャラクターが登場するなど、映画「トランスフォーマー」シリーズは見どころが盛りだくさんです。

どの作品にもそれぞれ驚くような意外な仕掛けがあり、映像、内容ともに進化し続ける映画「トランスフォーマー」シリーズから、これからも目が離せません。

調査時期: 2022年11月12日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計501人(男性: 386人、女性: 115人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート



